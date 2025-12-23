به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، همزمان با سراسر کشور، روز دوشنبه اول دی ماه برنامه اعزام مشمولان خدمت وظیفه عمومی استان کرمان همراه با آموزش و توجیه اولیه این عزیزان انجام شد.

معاون وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی استان در این مراسم که با حضور پر شور مشمولان خدمتی و خانواده های آن ها همراه بود؛ ضمن پاسخگویی به سوالات و ابهامات مراجعین و تشریح بخشی از دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان وظیفه عمومی در امور مشمولین، بر حفظ قوام، ارتقاء آمادگی و سلامت جسمانی و صلابت در انجام خدمت مقدس سربازی تاکید کرد.