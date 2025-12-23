مقامات کوبا و کلمبیا توقیف نفتکش‌های ونزوئلایی از سوی آمریکا در دریای کارائیب را به شدت محکوم کردند. هاوانا این اقدامات را مصداق بارز دزدی دریایی و نقض آزادی تجارت دانست و بوگوتا هشدار داد که مبارزه با جرم و جنایت نباید پوششی برای حمله به حاکمیت ملی ونزوئلا باشد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس؛ اقدامات تحریک‌آمیز نیروی دریایی آمریکا در سواحل ونزوئلا و توقیف کشتی‌های تجاری، با واکنش قاطع کشور‌های منطقه رو‌به‌رو شده است.

برونو رودریگز وزیر امور خارجه کوبا، با ادبیاتی صریح عملیات ۲۰ دسامبر نیرو‌های آمریکایی و توقیف دومین نفتکش در نزدیکی کاراکاس را محکوم کرد.

وی در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) نوشت: این اقدام، تکرار بی‌احترامی کامل و نقض آشکار قوانین بین‌المللی، حقوق دریایی و آزادی ناوبری و تجارت توسط ایالات متحده است. دیپلمات ارشد کوبا تصریح کرد که هدف پشت پرده این اقدامات، تشدید تجاوز علیه خاک ونزوئلا و تصاحب منابع طبیعی این کشور است و آن را مصداق تروریسم دریایی دانست.

از سوی دیگر، گوستاوو پترو رئیس‌جمهور کلمبیا نیز با رد سیاست محاصره کشورها، تأکید کرد که تنها محاصره مشروع، محاصره علیه جنایتکاران است نه علیه ملت ونزوئلا. پترو در پیامی نوشت: توقف فعالیت‌های مجرمانه تنها با همکاری چندین نیروی دریایی و یک توافق چندجانبه ممکن است که در آن حقوق بشر نقض نشود.

وی با تعیین خط قرمز برای هرگونه ائتلاف منطقه‌ای افزود: این پیمان باید با مشارکت همه کشور‌های حوزه کارائیب آغاز شود و هدف آن هرگز نباید حمله به هیچ کشور مستقلی باشد.