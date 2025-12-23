به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، بر اساس اعلام سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی جلسه امروز مجلس تا ظهر به صورت غیرعلنی برگزار می‌شود.

به گفته آقای گودرزی این جلسه با موضوع با حفظ قدرت خرید آحاد مردم، تامین و توزیع مناسب مایحتاج عمومی و کالا‌های اساسی، نحوه اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، نظارت بر قیمت خدمات و کالا و همچنین مدیریت نوسانات ارزی برگزار می‌شود.

رئیس سازمان برنامه بودجه، رئیس بانک مرکزی و وزرای اقتصاد، صمت، کار، جهاد کشاورزی و دادگستری در این جلسه حضور دارند.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با اشاره به دو نوبته بودن جلسه امروز بهارستان گفت: جلسه‌ای هم بعدازظهر پیش بینی شده است که در ارتباط با سیاست‌ها، راهبرد‌ها و شیوه‌های حکمرانی مطلوب آب و مدیریت مصرف آب کشاورزی است. در جلسه عصر هم رئیس جمهور برای تقدیم لایحه بودجهٔ ۱۴۰۵ در مجلس شورای اسلامی حاضر می‌شود.

آقای گودرزی درباره روند بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ در مجلس گفت: برابر برنامه‌ریزی صورت‌گرفته و نظر به تعریف آیین‌نامی داخلی مجلس شورای اسلامی و فرآیند‌هایی که پیش‌بینی شده، بودجه بلافاصله در سامانه بارگزاری خواهد شد. هیئت رئیسه پس از سه روز آن را به کمیسیون تلفیق میفرستد. در آن جا هم سه روز بررسی می‌شود وسپس کلیات گزارش به صحن می‌آید و در صورت تایید نیز به کمیسیون‌های تخصصی می‌رود. این کمیسیون‌ها پنج روز فرصت بررسی دارند. فرصتی هم برای ثبت پیشنهادات نمایندگان وجود دارد و بعد از آن کمیسیون تلفیق ده روز فرصت بررسی دارد که در نهایت گزارش نهایی به صحن بهارستان می‌آید.