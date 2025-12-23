به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مرز‌ها همواره به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مسیر‌های تبادل کالا و خدمات، نقش حیاتی در توسعه اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی دارند و فعال‌سازی آنها می‌تواند ضمن جذب سرمایه‌گذاری، موجب تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک شود.

آذربایجان‌غربی بدلیل هم‌مرزی با چند کشور و داشتن پایانه‌ها و بازارچه‌های مرزی متعدد، ظرفیت قابل توجهی برای بهره‌گیری از این فرصت‌ها دارد. توسعه و فعال‌سازی مرز‌های استان می‌تواند موجب افزایش درآمد، بهبود معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در استان شود.

استاندارآذربایجان‌غربی با تأکید برنقش راهبردی مرز‌ها گفت: مرز‌ها مسیر ارتباطی استان با بازار‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را فراهم کرده و فرصت رشد تجارت فرامرزی را ایجاد می‌کنند.

رضا رحمانی افزود: فعال‌سازی همه مرز‌ها می‌تواند استان را به قطب نوظهور اقتصاد مرزی و تجارت منطقه‌ای تبدیل کرده و تاب‌آوری اقتصادی کشور را در برابر شوک‌های بیرونی افزایش دهد.

رحمانی، وابستگی به مسیر‌های محدود وارداتی را یک آسیب دانست و اظهارکرد: توسعه و رونق متوازن مرزها، ضرورتی ملی و استانی به شمار می‌رود.

وی، همچنین با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر مرزی آذربایجان‌غربی گفت: هم‌مرزی با کشور‌های متعدد، فرصت بزرگی برای افزایش درآمد، بهبود معیشت مردم و جبران فاصله درآمد سرانه استان با میانگین کشوری است.

استاندار آذربایجان‌غربی، به تفویض اختیارات جدید دولت به استانداران از جمله مدیریت مرز‌ها و تسهیل واردات کالا‌های اساسی نیز اشاره کرده و افزود: با هماهنگی بانک مرکزی، سازوکار‌های لازم برای تسهیل واردات حتی در شرایط بدهی ارزی فراهم شده و فرمانداران مأمور پیگیری جدی این اختیارات هستند.

رحمانی، با تأکید بر توسعه همزمان تولید و تجارت اظهارکرد: فعال‌سازی بازارچه‌های مرزی و شهرک‌های صنعتی، تقویت زیرساخت‌های لجستیکی و اصلاح رویه‌های گمرکی از اولویت‌های استان بوده که با همکاری دستگاه‌ها و توسعه روابط اقتصادی با همسایگان محقق می‌شود.