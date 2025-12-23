مردم شهرستان سملقان، از سرباز سرافراز وطن، استقبال و پیکر مطهرش را در زاذگاهش به خاک سپردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ استوار دوم محمد دولت خواه، هفته گذشته در حادثه‌ای در منطقه مرزی میرجاوه به لقاء الله پیوست.

مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر محمد دولتخواه از سربازان مرزبانی فراجا ظهر روز دوشنبه یکم دی ماه با حضور مسئولان استانی و شهرستانی در محل گلزار شهدای روستای نادرآباد شهرستان سملقان (آشخانه) انجام شد.

سردار سعید مطهری‌زاده فرمانده انتظامی استان با حضور در روستای نادرآباد شهرستان سملقان، در مراسم تشییع و خاکسپاری همکار «استوار دوم محمد دولتخواه» شرکت کرد.