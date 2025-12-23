پخش زنده
فرمانده انتظامی زریندشت از کشف سواری پراید مسروقه در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ سرهنگ "رحمتاله ارجمندی" در تشریح این خبر بیان داشت: طی تماس فردی با مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر سرقت خودرو یک شهروند توسط افرادی ناشتاس، بلافاصله مامورین انتظامی شهرستان وارد صحنه شده و تور ایست و بازرسی را در ورودی و خروجی شهر برپا کردند
وی با بیان اینکه مامورین انتظامی با اقدامات فنی در کمتر از ۲ ساعت موفق شدند خودرو مسروقه را در محور روستای خسویه متوقف کنند، گفت: در این خصوص ۲ نفر دستگیر و روانه دادسرا شدند.
فرمانده انتظامی زریندشت بیتوجهی به هشدارهای پلیس و عدم استفاده از تجهیزات بازدارنده را از مهمترین علل بسترساز وقوع سرقت قلمداد کرد و از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک بلافاصله موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.