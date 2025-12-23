پخش زنده
کمیته بین المللی صلیب سرخ اعلام کرد: افغانستان با یکی از وخیمترین بحرانهای انسانی در جهان درگیر است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ کمیته بین المللی صلیب سرخ امروز در گزارشی نوشته است افغانستان همچنان با یکی از وخیمترین بحرانهای بشردوستانه در سطح جهان دست و پنجه نرم میکند.
در این گزارش آمده است، در سال ۲۰۲۵ میلادی حدود ۲۲.۹ میلیون نفر که بیش از نیمی از جمعیت کل کشور را تشکیل میدهند به دلیل دههها جنگ، دشواریهای اقتصادی، بلایای طبیعی و پیامدهای تغییرات اقلیمی نیازمند کمکهای فوری بشردوستانه بودهاند.
کمیته بین المللی صلیب سرخ افزود: نبود فرصتهای شغلی پایدار، گسترش بیکاری و دسترسی محدود به خدمات درمانی، هزاران خانواده افغان را با مشکل مواجه کرده است.
قبل از این نیز سازمانهای وابسته به ملل متحد از نیاز حدود ۲۲ میلیون نفر به کمکهای بشردوستانه در سال آینده میلادی خبر داده بودند.
براساس گزارشها، حدود ۱۷ میلیون نفر در افغانستان با ناامنی غذایی مواجه میشوند.
از مجموع افراد نیازمند به کمکهای انسانی، ۱۱ میلیون نفر از آنها کودکان هستند.