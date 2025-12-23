پخش زنده
جانشین پلیس راه راهور فراجا، از اعمال محدودیت تردد در محور چالوس و آزادراه تهران – شمال تا ساعت ۱۹ امروز سهشنبه خبر داد و گفت: همزمان در چند محور پرتردد کشور ترافیک سنگین بوده و تعدادی از مسیرها نیز به دلیل شرایط فنی و ایمنی مسدود هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ سیاوش محبی با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: تردد کلیه وسایل نقلیه در محور چالوس و آزادراه تهران – شمال در مسیر رفت و برگشت تا ساعت ۱۹ امروز ممنوع است و رانندگان باید از محورهای جایگزین استفاده کنند.
وی افزود: در حال حاضر در محورهای آزادراه قزوین – کرج – تهران حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک و محدوده وردآورد، آزادراه کرج – قزوین محدوده گلدشت، محور شهریار – تهران حد فاصل شهریار تا شهرقدس ترافیک سنگین اعلام شده است.
جانشین پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: تردد در محورهای هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – پردیس و آزادراه قزوین – رشت در مسیر رفت و برگشت روان گزارش شده و در حال حاضر محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.
سرهنگ محبی با اشاره به انسدادهای موقت جادهای گفت: محور چالوس در استان مازندران، محدوده کمرزرد (کیلومتر ۶۵) به دلیل اجرای عملیات راهداری و تکمیل گالری کمرزرد، از ۳۰ آذر ۱۴۰۴ تا ۲ دی ۱۴۰۴، از ساعت ۷ تا ۱۹ در روزهای یکشنبه، دوشنبه و سهشنبه مسدود است و رانندگان میتوانند از محورهای هراز و سوادکوه (فیروزکوه) بهعنوان مسیر جایگزین استفاده کنند.
وی در خصوص محورهای مسدود شریانی، گفت: بندر خمیر – بندر لنگه (محدوده آبنمای کنخ)، بندر لنگه – پارسیان تا اطلاع ثانوی مسدود است.
وی در خصوص محورهای مسدود غیرشریانی نیز بیان کرد: دوآب – بلده، سروآباد – پاوه (گردنه تته)، سیسخت – پادنا، مظفرآباد – رودبار، قلعهگنج – رودبار (فرعی بیژنآباد)، خوانسار – بویین و میاندشت، زرآباد – چاهان، جلگه – چاه اسحاق، فاریاب – کهنوج (کلکسورک)، قلعهگنج – رمشک، قلعهگنج – جاسک، پونل – خلخال تا اطلاع ثانوی مسدود است.
به گفته وی محور گنجنامه – تویسرکان دارای انسداد فصلی است.
سرهنگ سیاوش محبی با تأکید بر رعایت نکات ایمنی در سفرهای زمستانی، گفت: رانندگان پیش از آغاز سفر، از سلامت فنی خودرو اطمینان حاصل کرده و حتماً زنجیر چرخ، لباس گرم، پتو، مواد غذایی خشک، آب آشامیدنی، سوخت کافی و تجهیزات ایمنی همراه داشته باشند.
وی افزود:در مسیرهای کوهستانی و برفگیر، رعایت سرعت مطمئنه، پرهیز از سبقتهای غیرمجاز، توجه به هشدارهای پلیس راه و خودداری از توقف در حاشیه راهها ضروری است.
جانشین پلیس راه راهور فراجا در پایان گفت: بیتوجهی به هشدارهای پلیس در شرایط زمستانی میتواند جان رانندگان و سرنشینان را به خطر بیاندازد.