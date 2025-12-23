پخش زنده
فرمانده سپاه پاسداران ناحیه لنگرود گفت: از بیش از ۳ هزار شرکت کننده در رشتههای مختلف مسابقات قرآنی این شهرستان، ۲۰۰ نفر توانستند رتبههای برتر را کسب کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ پاسدار علی مهدیپور گفت: پس از برگزاری مراحل اول مسابقات قرآن در ۱۲ حوزه مقاومت شهرستان لنگرود و ادامه رقابت ۳ هزار و ۲۰۰ شرکت کننده به صورت متمرکز و شهرستانی، ۲۰۰ نفر موفق شدند با کسب امتیازات برتر در سطح شهرستان لنگرود، به مرحله استانی راه پیدا کنند.
وی افزود: خوشبختانه نمایندگان شهرستان لنگرود در مسابقات قرآنی گیلان هم عملکرد درخشانی داشتند و تعدادی از آنها با کسب مقام، به زودی برای حضور در مسابقات قرآنی کشوری به تهران اعزام خواهند شد.
فرمانده سپاه پاسداران ناحیه لنگرود از تلاشهای عوامل اجرایی، داوران و دستاندرکاران این رویداد فرهنگی قدردانی کرد.