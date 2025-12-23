به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه خبری بلومبرگ، ایالات متحده در ادامه اقدامات خصمانه خود، سومین نفتکش با نام "بلا ۱" را که عازم ونزوئلا بود، توقیف کرده است. این در حالی است که حتی رسانه‌های آمریکایی نیز ادعا‌های کاخ سفید مبنی بر پرچم دروغین بودن این کشتی‌ها را به چالش کشیده و بر مالکیت چینی و پرچم قانونی پاناما تأکید دارند.

سریال توقیف نفتکش‌ها در دریای کارائیب از سوی نیروی دریایی آمریکا وارد مرحله جدیدی شده است. بلومبرگ روز یکشنبه فاش کرد که دولت آمریکا نفتکش سومی به نام «بلا ۱» را توقیف کرده است.

طبق این گزارش، نفتکش "بلا ۱" با پرچم پاناما در حال حرکت به سمت سواحل ونزوئلا برای بارگیری نفت بود که مورد حمله قرار گرفت. این اقدام در چارچوب سیاستی انجام می‌شود که دونالد ترامپ آن را محاصره کامل ونزوئلا نامیده است.

کاخ سفید روز یکشنبه تلاش کرد توقیف کشتی قبلی با نام "سنتوریز" را توجیه کند. آنا کلی، سخنگوی کاخ سفید در شبکه اجتماعی ایکس مدعی شد که این کشتی‌ها بخشی از ناوگان سایه ونزوئلا هستند که نفت سرقتی را قاچاق می‌کنند تا منابع مالی نیکلاس مادورو را تأمین کنند. او این کشتی‌ها را دارای پرچم دروغین خواند.

برخلاف ادعای کاخ سفید، روزنامه‌های نیویورک تایمز و واشنگتن پست قانونی بودن این مداخلات نظامی را زیر سئوال برده‌اند. نیویورک تایمز فاش کرد که کشتی "سنتوریز" متعلق به یک شرکت مستقر در چین است که نفت ونزوئلا را به پالایشگاه‌های چینی منتقل می‌کند و برخلاف ادعای آمریکا، دارای پرچم قانونی پاناما بوده است. این رسانه‌ها تفاوت این مورد را با کشتی اسکیپر (توقیف شده در ۱۰ دسامبر) برجسته کردند؛ چرا که اسکیپر در لیست سیاه بود و پرچم گویان را جعل کرده بود، اما کشتی‌های اخیر وضعیت حقوقی متفاوتی دارند و اقدام آمریکا علیه آنها مصداق بارز نقض قوانین دریانوردی است.