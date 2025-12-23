پخش زنده
معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش فارس از تجلیل از دانش آموزان مدال آور مسابقات پارا آسیایی جوانان ۲۰۲۵ امارات خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ سید کاظم حسینی گفت: دانش آموزان با نیازهای ویژه فارسی در مسابقات پارا آسیایی جوانان ۲۰۲۵ امارات در رشتههای پارا تنیس، پارا مچ اندازی، پارادوومیدانی، پارا وزنه برداری، گلبال، شنا و دوومیدانی صاحب ۴۰ مدال رنگارنگ شدند.
معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش فارس گفت: در این رقابتها در آسیب جسمی در رشتههای پارا تنیس روی میز، پارا دوومیدانی، پارا مچ اندازی و پارا وزنه برداری دانش آموزان فارس صاحب ۲ مدال طلا، ۵ مدال نقره و۸ مدال برنز شدند.
حسینی افزود: در آسیب بینایی در رشتههای دوومیدانی، گلبال و شنا دانش آموزان استان فارس ۸ مدال طلا، ۱۱ مدال نقره و ۶ مدال برنز را بدست آورند.
وی تشریح کرد: در گروه آسیب جسمی در بخش انفرادی در رشته پاراتنیس روی میز زهرا نمازی قهرمان شد و نرجس سلطان محمدی مدال برنز این رقابتها را از آن خود کرد.
معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش فارس گفت: در ادامه رقابتها در آسیب جسمی در بخش انفرادی و در رشته پارادوومیدانی آرمین صالحی یک مدال طلا، یک مدال نقره و یک مدال برنز، فاطمه بازیار دو مدال برنز، رضا نیک سیرت دو مدال نقره و یاسرزمانی یک مدال نقره و یک مدال برنز را به ترتیب بدست آوردند.
حسینی افزود: در این رقابتها در گروه جسمی و بخش انفرادی و رشته پارا وزنه برداری محمد حسین فقیهی صاحب مدال طلا شد و در رشته پارا مچ اندازی زهرا عباسی و یاسمین عمادی به ترتیب یک مدال طلا و دو مدال نقره را کسب کردند.
وی گفت: دانش آموزان فارسی در گروه آسیب بینایی و در بخش انفرادی در رشته دوومیدانی؛ حسن جاویدی سه مدال طلا، پرهام دهقانی دو مدال طلا و یک مدال نقره، نرگس کریمی یک مدال نقره و یک مدال برنز و نازنین زهرا خسروی یک مدال طلا و دو نقره را از آن خود کردند.
معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش فارس افزود: در گروه آسیب بینایی و در رشته شنا علی هنرور صاحب ۴ مدال برنز شد و محمد علی کاظمی ۵ مدال نقره و سپهر هوشمندی یک طلا، دو نقره و یک مدال برنز را بدست آوردند.
حسینی ادامه داد: در گروه آسیب بینایی در رشته گلبال پریا دهقانی از فارس در بخش تیمی به مقام قهرمانی این دوره از رقابتها دست یافت.
وی اضافه کرد: سرمربی تیم ملی پارادوومیدانی در این رقابتها هاشم حاصلی از معلمان تربیت بدنی ناحیه ۴ شیراز به عهده داشت.
رقابتهای پارا آسیایی جوانان با حضور کشورهای مختلف از تاریخ ۱۹ لغایت ۲۲ آذرماه به میزبانی کشور امارات در شهر دبی برگزار شد.