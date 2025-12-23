پخش زنده
به گفته نماینده مردمی و دبیر شورای راهبردی اعتکاف استان کرمان امسال بیش از ۵۰۰ مسجد میزبان معتکفین ایام رجب است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ حجت الاسلام حسین محمدی با اشاره به اینکه بیش از ۵۰۰ مسجد در سطح استان برای مراسم معنوی اعتکاف در نظر گرفته شده است، گفت: از این تعداد ۴۵مسجد در شهر کرمان برای این فریضه در نظر گرفته شده است.
وی افزود: ثبت نام متعکفین طی امسال از امروز تا ۱۰ دی از طریق سامانه ثبتنام اعتکاف به نشانی https://ekr.nehzat-kerman.ir انجام خواهد شد.
حجت الاسلام محمدی پیش بینی کرد:از این تعداد مساجد بین ۵ تا مسجد تخصصی داریم که برای معتکفین پدر وپسری، مادر و دختری، مخصوص بانوان، برادران، دانشجویی، ودر برخی شهرستانها عمومی و دانش آموزی در نظر گرفته میشود.
وی با بیان اینکه طی پارسال بیش از ۶۶هزارنفر در مراسم اعتکاف در سطح استان ثبت نام کرده بودند، اظهار داشت:امسال این میزان ۳۰ درصد در بین جوانان و نوجوانان رشد خواهد داشت.
به گفته نماینده مردمی و دبیر شورای راهبردی اعتکاف استان کرمان امسال در برخی از شهرستانها علاوه بر مساجد برگزار کننده یک مسجد رزروی در نظر گرفتهایم و زیر ساختها آماده است که اگر تعداد مراجعین زیاد شود به مشکل برنخوریم.
حجت الاسلام محمدی با بیان اینکه ائمه جماعت، مبلغین و مبلغات حوزه علمیه، روحانیون دعوت شده از خارج استان در برگزاری مراسم اعتکاف حلقههای معرفتی، معنوی، مشاورهای را انجام میدهند، تصریح کرد: هدف از ایجاد حلقههای تربیتی و معرفتی در بین معتکفین، تربیت جوانان متدین، بصیر، توانمند و تعالی معنوی افراد حاضر در این مراسم و الگو گیری از این نشستها در عرصههای معرفت دینی، تربیت اسلامی، بصیرت سیاسی و مهارت تشکیلاتی در جامعه است.
وی هدف از برگزاری این مراسم را احیای سنت حسنه نبوی و پرورش در حوزه نوجوانان تربیت نیروهای ناب برای انقلاب دانست و گفت:تا بتوانیم از این استعدادها و نوجوانان ناب در همه عرصهها استفاده کنیم.
حجت الاسلام محمدی با اشاره به اینکه پارسال حدودیک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر معتکف در کل کشور در این مراسم ثبت نام کرده بودند، افزود:از این میزان ۷۰ درصد را جوانان تشکیل داده بودند.
وی گفت: امسال این سنت حسنه در شهر کرمان و شهر مقاومت برابر شده با سالگرد حاج قاسم سلیمانی که باید به یک روش تربیتی، انقلابی از ظرفیتها و برنامهها استفاده کنیم.