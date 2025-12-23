به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ ۲ دی را می‌توانید در این خبر ببینید.

مهمترین عناوین روزنامه‌های انگلیس

دیلی تلگراف

- فرماندهان پلیس قصد دارند رویه ثبت گزارش‌هایی را که به «نفرت‌پراکنی» نسبت داده می‌شود، اما جرم کیفری محسوب نمی‌شود، به‌طور کامل کنار بگذارند

گاردین

- خانواده‌ها و حامیان اعتصاب‌کنندگان غذای وابسته به گروه "اقدام فلسطین" از وزیر دادگستری خواسته‌اند برای پایان دادن به این اعتراض با آنان دیدار کند

دیلی میرر

- پادشاه چارلز در سال ۲۰۲۵ بیشترین حضور و فعالیت رسمی را در میان اعضای خاندان سلطنتی داشته است

آی پیپر

- با افزایش ابتلا به بیماری لاعلاج سیلیکوز، درخواست‌ها برای اقدام فوری دولت به‌منظور پیشگیری و حمایت از بیماران شدت گرفته است

سان

- مجوز حمل سلاح اندرو مانتباتن– ویندزور لغو شده است. (اندرو برادر شاه انگلیس است که درپی فسادمالی و اخلاقی و در پی فشار افکار عمومی به ویژه از جانب مخالفان نظام سلطنت محدودیت‌هایی درباره او اعمال شد.)

دیلی اکسپرس

- ادارات پست قرار است جای خالی بانک‌ها را در خیابان‌های اصلی شهر‌های بریتانیا پر کنند

دیلی میل

- پرونده قضایی مردی که برای فراهم کردن امکان چندین مورد تجاوز افراد به همسرش متهم شده، تیتر اصلی شده است؛ پنج مرد دیگر نیز با اتهاماتی روبه رو هستند

تایمز

- براساس اصلاحات جدید حقوق کارگران، نهاد‌هایی مانند نظام درمانی و مدارس دیگر ملزم نخواهند بود میزان هزینه‌ای را که برای مرخصی با حقوق نمایندگان اتحادیه‌ها پرداخت می‌کنند اعلام کنند

مهمترین عناوین روزنامه‌های ترکیه

روزنامه حریت

- دیدار وزیر خارجه؛ روسای ستاد ارتش و سازمان اطلاعات از سوریه درباره قسد

- سخنگوی حزب حاکم: دو ارتشی بودن در سوریه موجب جنگ داخلی می‌شود

- دیدار سران یونان و قبرس جنوبی با نتانیاهو علیه ترکیه

روزنامه صباح

- آخرین هشدار به قسد سوریه در نشست دمشق

- مبارزه با سوداگران مرگ ادامه دارد / بازداشت چند سلبریتی دیگر

- اتحاد انسانی برای مقابله با نسل کشی غزه / راهپیمایی یکم ژانویه در پل گالاتای استانبول

روزنامه سوزجو

- آیا پهپاد‌های سقوط کرده پیام پ ک ک است؟

- وکلای سیر، حال گرسنگان را درک نمی‌کنند

- افشای انتقال دختران ترکیه به جزیره اپستین

روزنامه جمهوریت

- گزارش کارشناسی تایید کرد: چادر‌های زلزله زدگان به فروش گذاشته شده‌اند

- برقراری نهضت "واقعیات را بدانید" از سوی حزب جمهوری خلق

- سوء قصد به جان یک افسر عالیرتبۀ روسیه در مسکو

- لشکرکشی دیپلماتیک ترکیه به دمشق برای نیرو‌های دمکراتیک سوریه

- دانش آموز ۱۲ ساله مدیر مدرسه را با تفنگ مورد هدف قرار داد

روزنامه ترکیه

- آنکارا برای فسخ نیرو‌های دمکراتیک سوریه آخرین هشدار را داد

- آنکارا در کنار دمشق قرار دارد

- محور شر (یونان و قبرس) در اسرائیل گردهم آمدند

- تعداد معتادان: ۱۵ میلیون / سن اعتیاد: ۱۲

- میلیون‌ها نفر در روز اول سال میلادی در استانبول برای غزه اجتماع می‌کنند

روزنامه ینی شفق

- لشکرکشی دیپلماتیک به دمشق

- نیرو‌های دمکراتیک سوریه از اسرائیل خط می‌گیرند

- فلسطین را فراموش نمی‌کنیم: اول ژانویه در استانبول

- تعداد کشته شدگان غزه به ۷۱ هزار نفر رسید

- ماراتن بودجه در مجلس ۳۹۴ ساعت بطول انجامید

روزنامه قرار

- لشکرکشی دیپلماتیک آنکارا به دمشق: نیرو‌های دمکراتیک سوریه با اسرائیل همکاری می‌کنند

- در سال آینده در هر ثانیه ۴۹۶ هزار لیر مالیات باید پرداخت کنیم

- دانش آموز دورۀ راهنمایی، مدیر مدرسه را با تفنگ مورد هدف قرار داد

- مادران و کودکان، قربانیان جنگ غزه

- تلۀ انفجاری برای فرماندۀ نظامی در مسکو

روزنامه آکشام

- اجتماع بزرگ در استانبول در روز اول سال

- نیرو‌های دمکراتیک سوریه از اسرائیل خط می‌گیرند

- نیرو‌های دمکراتیک سوریه، حلب را با توپ مورد هدف قرار دادند: ۲ کشته، ۱۳ زخمی

مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۲ دی ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۲ دی ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۲ دی ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۲ دی ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۲ دی ۱۴۰۴

مهمترین عناوین روزنامه‌های پاکستان

«اکسپرس نیوز»

- وثیقه عمران خان نخست وزیر پیشین پاکستان در پرونده اغتشاشات تمدید شد

- حمله مسلحانه به پلیس در منطقه «کرک» ایالت خیبرپختونخوا دستکم ۵ کشته برجای گذاشت

- بحران فصل سرما در غزه / کمبود شدید دارو جان هزاران نفر را به خطر انداخته است

«جیو نیوز»

- مشاور سیاسی نخست وزیر پاکستان: حزب تحریک انصاف همیشه سیاست ناامنی و هرج و مرج را انتخاب می‌کند

- رئیس حزب جمعیت علمای اسلام: انتخابات سال ۲۰۱۸ و ۲۰۲۴ هیچ کدام مطابق قانون اساسی نبودند / راه حل مسائل کشور انتخابات زودهنگام است

- رئیس جمهور پاکستان به حرم امام علی (ع) در شهر نجف مشرف شد

«آج نیوز»

- پنتاگون: چین بیش از ۱۰۰ فروند موشک هسته‌ای قاره‌پیما را مسلح و آماده کرده است

- در پی طرح اتهام‌های فساد مالی، اعتراضات گسترده‌ای علیه دولت در آلبانی آغاز شد

- نقض حقوق بشر در سوریه افزایش یافته و زندان‌های مربوط به دوره بشار اسد دوباره فعال شده‌اند

- مسکو: یک ژنرال روس در پی انفجار بمب کارگذاشته‌شده در خودروی شخصی‌اش کشته شد

مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۲ دی ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۲ دی ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۲ دی ۱۴۰۴

مهمترین عناوین روزنامه‌های روسیه

«کامرسانت»

- گفت‌وگوی تلفنی وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه، سرگئی لاوروف، با ایوان خیل وزیر امور خارجه جمهوری بولیواری ونزوئلا

⁃ ترامپ از ایجاد «ناوگان طلایی» آمریکا خبر داد

⁃ وزارت خارجه روسیه گزارش‌ها درباره تخلیه سفارت این کشور در ونزوئلا را تکذیب کرد

«ار-ب-کا»

⁃ نخستین موشک تجاری کره‌جنوبی بلافاصله پس از پرتاب سقوط کرد

⁃ زلنسکی از بند‌های محرمانه تضمین‌های امنیتی آمریکا سخن گفت

- وزرای خارجه روسیه و ونزوئلا در تماس تلفنی، نگرانی جدی خود را نسبت به تشدید اقدامات تنش‌زا از سوی واشنگتن در دریای کارائیب ابراز کردند

⁃ نیویورک تایمز فاش کرد آمریکا چگونه تحریم چین بر صادرات فلزات نادر را دور می‌زند

«نیزاویسیمایا گازیتا»

- در آمریکا کشته شدن دو نظامی در اوکراین تأیید شد

⁃ رسانه‌ها: درگیری در اوکراین ممکن است در سال ۲۰۲۶ و با شرایطی نامطلوب برای این کشور پایان یابد

⁃ سفیر آمریکا در اسرائیل، ایران را از بازسازی تأسیسات هسته‌ای فردو برحذر داشت

«ایزوستیا»

- طی شب گذشته، ۲۹ پهپاد اوکراینی بر فراز مناطق روسیه رهگیری و منهدم شدند

⁃ ترامپ: آمریکا نفت تانکر‌های توقیف‌شده ونزوئلایی و خود این کشتی‌ها را برای خود نگه می‌دارد

وزرای خارجه روسیه و‌ونزوئلا توافق کردند همکاری نزدیک خود را در چارچوب دوجانبه ادامه دهند و هماهنگی اقدامات در عرصه‌های بین‌المللی، به‌ویژه در سازمان ملل متحد، را با هدف تضمین احترام به حاکمیت دولت‌ها و عدم مداخله در امور داخلی آنها تقویت کنند

⁃ نماینده پارلمان اروپا: اروپا دیگر پولی برای کی‌یف ندارد و باید به‌دنبال سازش باشد

«راسیسکایا گازیتا»

⁃ آمریکا به یک کشتی در اقیانوس آرام حمله کرد

⁃ ترامپ از ایجاد کشتی‌های جنگی جدید خبر داد

- کارشناسان: اقداماتی که ترامپ در کارئیب انجام می‌دهد می‌تواند پیامد‌های گسترده‌ای به‌همراه داشته باشد و تهدیدی برای کشتیرانی بین‌المللی ایجاد کند

مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۲ دی ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۲ دی ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۲ دی ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۲ دی ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۲ دی ۱۴۰۴

مهمترین عناوین روزنامه‌های مصر

روزنامه المصری الیوم

- طرح‌های جدید اسرائیل برای یهودی‌سازی بیت‌المقدس؛ دو پروژه با هدف جداسازی جغرافیایی شهر انجام می‌شوند و تخریب خانه‌ها ابزاری برای تغییر ترکیب جمعیتی است

- مصر به تلاش‌های خود برای روشن شدن وضعیت مفقودین در لیبی ادامه می‌دهد

- قیمت جهانی طلا به بالاترین حد خود در نیم قرن اخیر رسید

روزنامه الشروق

- اسرائیل فهرست نامزد‌های تشکیل یک نهاد تکنوکرات برای اداره غزه را دریافت کرد

- نیرو‌های اشغالگر به جبالیا پیشروی کرده و رفح را بمباران می‌کنند

- آنروا: برچیدن ما به وضعیت پناهندگی فلسطینی‌ها پایان نخواهد داد

- یک ژنرال برجسته روس در انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در مسکو کشته شد

- مصر یک کاروان پزشکی تخصصی به همراه تجهیزات پزشکی و دارو به سودان ارسال کرد

- ابوالغیط (دبیرکل اتحادیه عرب): گسترش شهرک‌سازی اسرائیل تحت هیچ شرایطی به آن مشروعیت نمی‌دهد

- سناتور آمریکایی: موشک‌های ایران قادر به نفوذ به گنبد آهنین هستند

روزنامه الیوم السابع

- اسرائیل همچنان آتش‌بس در غزه را نقض می‌کند

- وزیر دارایی: هدف ما تبدیل مصر به یک مرکز تولید و صادرات منطقه‌ای برای آفریقا، اروپا و آسیا است

روزنامه الدستور

- وزیر بخش بازرگانی: ۵۶ میلیارد پوند برای توسعه صنعت ریسندگی و بافندگی اختصاص یافت

- پول هدف ماست؛ خزانه‌های اخوان المسلمین در لندن، آتش اختلاف میان رهبران این سازمان بین‌المللی را شعله‌ورتر می‌کند

- گزارش فعالان سوری: وضعیت فعلی، اسرائیل حمله می‌کند و داعش بمب منفجر می‌کند

روزنامه الوفد

- تشدید خطرناک خشونت علیه زندانیان زن: زنان فلسطینی مورد ضرب و شتم قرار گرفته و روسری‌هایشان به زور از سرشان برداشته می‌شود؛ بن گویر خواستار ایجاد «زندان تمساح» برای بازداشت‌شدگان است

- مسکو در حال بررسی دخالت کییف در ترور یک ژنرال ارشد روس است

مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۲ دی ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۲ دی ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۲ دی ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۲ دی ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۲ دی ۱۴۰۴

مهمترین عناوین روزنامه‌های مالزی

برناما

- فهمی فاضل وزیر ارتباطات مالزی: زیرساخت دیجیتال قدرتمند مالزی سرمایه‌گذاری‌ها را جذب می‌کند

استار مالزی

- طرح پنج ساله چین، فرصت‌های تازه تجاری را برای مالزی به همراه دارد

- صنعت فرآوری چوب ویتنام صادرات ۱۵ میلیارد دلاری را هدف‌گذاری کرده

- ویتنام مسیر قانونی حمایت از خودرو‌های الکتریکی را اجرایی کرد

صباح دیلی

- گسترش اسلام‌هراسی در استرالیا پس از حادثه ساحل باندی

ژاپن تایمز

- دولت ژاپن نخستین طرح جامع خود در زمینه هوش مصنوعی را تصویب کرد

مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۲ دی ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۲ دی ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۲ دی ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۲ دی ۱۴۰۴ مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان ۲ دی ۱۴۰۴

مهمترین عناوین روزنامه‌های افغانستان

روزنامه دولتی انیس

- وزیر امور مهاجرین: پس از روی کار آمدن امارت اسلامی، ۶/۸ میلیون مهاجر به افغانستان بازگشتند

- وزیر کار و امور اجتماعی: برای فراهم شدن زمینه اشتغال برای مهاجران بازگشته تلاش می‌شود

- وزیر کشاورزی: برای محصولات کشاورزی در چند استان افغانستان، انبار ساخته می‌شود

روزنامه دولتی شریعت

- ایران روند صدور ویزا برای شهروندان افغانستان را تسهیل می‌کند

- تولید سیمان در کارخانه " سمنت غوری " افغانستان افزایش یافت

- یک ژنرال روسیه بر اثر انفجار کشته شد

وبسایت روزنامه اطلاعات روز

- صلیب سرخ: افغانستان همچنان با یکی از شدیدترین چالش‌های بشردوستانه جهان روبر است

- اتحادیه اروپا: ۲۱ میلیون نفر در افغانستان به آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارند

- یونیسف: خشکسالی یک چالش بزرگ برای خانواده‌ها در افغانستان است

وبسایت روزنامه هشت صبح

- سازمان ملل: هیچ کودک و مادر نباید بر اثر بیماری‌های قابل پیشگیری جان ببازد

- سناتور پاکستانی: زندگی روشنفکران زیر سلطه طالبان دشوار شده است

- استخبارات ترکیه یک عضو ارشد داعش را در مرز افغانستان و پاکستان بازداشت کرد