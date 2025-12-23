پخش زنده
برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان را میتوانید در این خبر ببینید.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان در تاریخ ۲ دی را میتوانید در این خبر ببینید.
مهمترین عناوین روزنامههای انگلیس
دیلی تلگراف
- فرماندهان پلیس قصد دارند رویه ثبت گزارشهایی را که به «نفرتپراکنی» نسبت داده میشود، اما جرم کیفری محسوب نمیشود، بهطور کامل کنار بگذارند
گاردین
- خانوادهها و حامیان اعتصابکنندگان غذای وابسته به گروه "اقدام فلسطین" از وزیر دادگستری خواستهاند برای پایان دادن به این اعتراض با آنان دیدار کند
دیلی میرر
- پادشاه چارلز در سال ۲۰۲۵ بیشترین حضور و فعالیت رسمی را در میان اعضای خاندان سلطنتی داشته است
آی پیپر
- با افزایش ابتلا به بیماری لاعلاج سیلیکوز، درخواستها برای اقدام فوری دولت بهمنظور پیشگیری و حمایت از بیماران شدت گرفته است
سان
- مجوز حمل سلاح اندرو مانتباتن– ویندزور لغو شده است. (اندرو برادر شاه انگلیس است که درپی فسادمالی و اخلاقی و در پی فشار افکار عمومی به ویژه از جانب مخالفان نظام سلطنت محدودیتهایی درباره او اعمال شد.)
دیلی اکسپرس
- ادارات پست قرار است جای خالی بانکها را در خیابانهای اصلی شهرهای بریتانیا پر کنند
دیلی میل
- پرونده قضایی مردی که برای فراهم کردن امکان چندین مورد تجاوز افراد به همسرش متهم شده، تیتر اصلی شده است؛ پنج مرد دیگر نیز با اتهاماتی روبه رو هستند
تایمز
- براساس اصلاحات جدید حقوق کارگران، نهادهایی مانند نظام درمانی و مدارس دیگر ملزم نخواهند بود میزان هزینهای را که برای مرخصی با حقوق نمایندگان اتحادیهها پرداخت میکنند اعلام کنند
مهمترین عناوین روزنامههای ترکیه
روزنامه حریت
- دیدار وزیر خارجه؛ روسای ستاد ارتش و سازمان اطلاعات از سوریه درباره قسد
- سخنگوی حزب حاکم: دو ارتشی بودن در سوریه موجب جنگ داخلی میشود
- دیدار سران یونان و قبرس جنوبی با نتانیاهو علیه ترکیه
روزنامه صباح
- آخرین هشدار به قسد سوریه در نشست دمشق
- مبارزه با سوداگران مرگ ادامه دارد / بازداشت چند سلبریتی دیگر
- اتحاد انسانی برای مقابله با نسل کشی غزه / راهپیمایی یکم ژانویه در پل گالاتای استانبول
روزنامه سوزجو
- آیا پهپادهای سقوط کرده پیام پ ک ک است؟
- وکلای سیر، حال گرسنگان را درک نمیکنند
- افشای انتقال دختران ترکیه به جزیره اپستین
روزنامه جمهوریت
- گزارش کارشناسی تایید کرد: چادرهای زلزله زدگان به فروش گذاشته شدهاند
- برقراری نهضت "واقعیات را بدانید" از سوی حزب جمهوری خلق
- سوء قصد به جان یک افسر عالیرتبۀ روسیه در مسکو
- لشکرکشی دیپلماتیک ترکیه به دمشق برای نیروهای دمکراتیک سوریه
- دانش آموز ۱۲ ساله مدیر مدرسه را با تفنگ مورد هدف قرار داد
روزنامه ترکیه
- آنکارا برای فسخ نیروهای دمکراتیک سوریه آخرین هشدار را داد
- آنکارا در کنار دمشق قرار دارد
- محور شر (یونان و قبرس) در اسرائیل گردهم آمدند
- تعداد معتادان: ۱۵ میلیون / سن اعتیاد: ۱۲
- میلیونها نفر در روز اول سال میلادی در استانبول برای غزه اجتماع میکنند
روزنامه ینی شفق
- لشکرکشی دیپلماتیک به دمشق
- نیروهای دمکراتیک سوریه از اسرائیل خط میگیرند
- فلسطین را فراموش نمیکنیم: اول ژانویه در استانبول
- تعداد کشته شدگان غزه به ۷۱ هزار نفر رسید
- ماراتن بودجه در مجلس ۳۹۴ ساعت بطول انجامید
روزنامه قرار
- لشکرکشی دیپلماتیک آنکارا به دمشق: نیروهای دمکراتیک سوریه با اسرائیل همکاری میکنند
- در سال آینده در هر ثانیه ۴۹۶ هزار لیر مالیات باید پرداخت کنیم
- دانش آموز دورۀ راهنمایی، مدیر مدرسه را با تفنگ مورد هدف قرار داد
- مادران و کودکان، قربانیان جنگ غزه
- تلۀ انفجاری برای فرماندۀ نظامی در مسکو
روزنامه آکشام
- اجتماع بزرگ در استانبول در روز اول سال
- نیروهای دمکراتیک سوریه از اسرائیل خط میگیرند
- نیروهای دمکراتیک سوریه، حلب را با توپ مورد هدف قرار دادند: ۲ کشته، ۱۳ زخمی
مهمترین عناوین روزنامههای پاکستان
«اکسپرس نیوز»
- وثیقه عمران خان نخست وزیر پیشین پاکستان در پرونده اغتشاشات تمدید شد
- حمله مسلحانه به پلیس در منطقه «کرک» ایالت خیبرپختونخوا دستکم ۵ کشته برجای گذاشت
- بحران فصل سرما در غزه / کمبود شدید دارو جان هزاران نفر را به خطر انداخته است
«جیو نیوز»
- مشاور سیاسی نخست وزیر پاکستان: حزب تحریک انصاف همیشه سیاست ناامنی و هرج و مرج را انتخاب میکند
- رئیس حزب جمعیت علمای اسلام: انتخابات سال ۲۰۱۸ و ۲۰۲۴ هیچ کدام مطابق قانون اساسی نبودند / راه حل مسائل کشور انتخابات زودهنگام است
- رئیس جمهور پاکستان به حرم امام علی (ع) در شهر نجف مشرف شد
«آج نیوز»
- پنتاگون: چین بیش از ۱۰۰ فروند موشک هستهای قارهپیما را مسلح و آماده کرده است
- در پی طرح اتهامهای فساد مالی، اعتراضات گستردهای علیه دولت در آلبانی آغاز شد
- نقض حقوق بشر در سوریه افزایش یافته و زندانهای مربوط به دوره بشار اسد دوباره فعال شدهاند
- مسکو: یک ژنرال روس در پی انفجار بمب کارگذاشتهشده در خودروی شخصیاش کشته شد
مهمترین عناوین روزنامههای روسیه
«کامرسانت»
- گفتوگوی تلفنی وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه، سرگئی لاوروف، با ایوان خیل وزیر امور خارجه جمهوری بولیواری ونزوئلا
⁃ ترامپ از ایجاد «ناوگان طلایی» آمریکا خبر داد
⁃ وزارت خارجه روسیه گزارشها درباره تخلیه سفارت این کشور در ونزوئلا را تکذیب کرد
«ار-ب-کا»
⁃ نخستین موشک تجاری کرهجنوبی بلافاصله پس از پرتاب سقوط کرد
⁃ زلنسکی از بندهای محرمانه تضمینهای امنیتی آمریکا سخن گفت
- وزرای خارجه روسیه و ونزوئلا در تماس تلفنی، نگرانی جدی خود را نسبت به تشدید اقدامات تنشزا از سوی واشنگتن در دریای کارائیب ابراز کردند
⁃ نیویورک تایمز فاش کرد آمریکا چگونه تحریم چین بر صادرات فلزات نادر را دور میزند
«نیزاویسیمایا گازیتا»
- در آمریکا کشته شدن دو نظامی در اوکراین تأیید شد
⁃ رسانهها: درگیری در اوکراین ممکن است در سال ۲۰۲۶ و با شرایطی نامطلوب برای این کشور پایان یابد
⁃ سفیر آمریکا در اسرائیل، ایران را از بازسازی تأسیسات هستهای فردو برحذر داشت
«ایزوستیا»
- طی شب گذشته، ۲۹ پهپاد اوکراینی بر فراز مناطق روسیه رهگیری و منهدم شدند
⁃ ترامپ: آمریکا نفت تانکرهای توقیفشده ونزوئلایی و خود این کشتیها را برای خود نگه میدارد
وزرای خارجه روسیه وونزوئلا توافق کردند همکاری نزدیک خود را در چارچوب دوجانبه ادامه دهند و هماهنگی اقدامات در عرصههای بینالمللی، بهویژه در سازمان ملل متحد، را با هدف تضمین احترام به حاکمیت دولتها و عدم مداخله در امور داخلی آنها تقویت کنند
⁃ نماینده پارلمان اروپا: اروپا دیگر پولی برای کییف ندارد و باید بهدنبال سازش باشد
«راسیسکایا گازیتا»
⁃ آمریکا به یک کشتی در اقیانوس آرام حمله کرد
⁃ ترامپ از ایجاد کشتیهای جنگی جدید خبر داد
- کارشناسان: اقداماتی که ترامپ در کارئیب انجام میدهد میتواند پیامدهای گستردهای بههمراه داشته باشد و تهدیدی برای کشتیرانی بینالمللی ایجاد کند
مهمترین عناوین روزنامههای مصر
روزنامه المصری الیوم
- طرحهای جدید اسرائیل برای یهودیسازی بیتالمقدس؛ دو پروژه با هدف جداسازی جغرافیایی شهر انجام میشوند و تخریب خانهها ابزاری برای تغییر ترکیب جمعیتی است
- مصر به تلاشهای خود برای روشن شدن وضعیت مفقودین در لیبی ادامه میدهد
- قیمت جهانی طلا به بالاترین حد خود در نیم قرن اخیر رسید
روزنامه الشروق
- اسرائیل فهرست نامزدهای تشکیل یک نهاد تکنوکرات برای اداره غزه را دریافت کرد
- نیروهای اشغالگر به جبالیا پیشروی کرده و رفح را بمباران میکنند
- آنروا: برچیدن ما به وضعیت پناهندگی فلسطینیها پایان نخواهد داد
- یک ژنرال برجسته روس در انفجار خودروی بمبگذاری شده در مسکو کشته شد
- مصر یک کاروان پزشکی تخصصی به همراه تجهیزات پزشکی و دارو به سودان ارسال کرد
- ابوالغیط (دبیرکل اتحادیه عرب): گسترش شهرکسازی اسرائیل تحت هیچ شرایطی به آن مشروعیت نمیدهد
- سناتور آمریکایی: موشکهای ایران قادر به نفوذ به گنبد آهنین هستند
روزنامه الیوم السابع
- اسرائیل همچنان آتشبس در غزه را نقض میکند
- وزیر دارایی: هدف ما تبدیل مصر به یک مرکز تولید و صادرات منطقهای برای آفریقا، اروپا و آسیا است
روزنامه الدستور
- وزیر بخش بازرگانی: ۵۶ میلیارد پوند برای توسعه صنعت ریسندگی و بافندگی اختصاص یافت
- پول هدف ماست؛ خزانههای اخوان المسلمین در لندن، آتش اختلاف میان رهبران این سازمان بینالمللی را شعلهورتر میکند
- گزارش فعالان سوری: وضعیت فعلی، اسرائیل حمله میکند و داعش بمب منفجر میکند
روزنامه الوفد
- تشدید خطرناک خشونت علیه زندانیان زن: زنان فلسطینی مورد ضرب و شتم قرار گرفته و روسریهایشان به زور از سرشان برداشته میشود؛ بن گویر خواستار ایجاد «زندان تمساح» برای بازداشتشدگان است
- مسکو در حال بررسی دخالت کییف در ترور یک ژنرال ارشد روس است
مهمترین عناوین روزنامههای مالزی
برناما
- فهمی فاضل وزیر ارتباطات مالزی: زیرساخت دیجیتال قدرتمند مالزی سرمایهگذاریها را جذب میکند
استار مالزی
- طرح پنج ساله چین، فرصتهای تازه تجاری را برای مالزی به همراه دارد
- صنعت فرآوری چوب ویتنام صادرات ۱۵ میلیارد دلاری را هدفگذاری کرده
- ویتنام مسیر قانونی حمایت از خودروهای الکتریکی را اجرایی کرد
صباح دیلی
- گسترش اسلامهراسی در استرالیا پس از حادثه ساحل باندی
ژاپن تایمز
- دولت ژاپن نخستین طرح جامع خود در زمینه هوش مصنوعی را تصویب کرد
مهمترین عناوین روزنامههای افغانستان
روزنامه دولتی انیس
- وزیر امور مهاجرین: پس از روی کار آمدن امارت اسلامی، ۶/۸ میلیون مهاجر به افغانستان بازگشتند
- وزیر کار و امور اجتماعی: برای فراهم شدن زمینه اشتغال برای مهاجران بازگشته تلاش میشود
- وزیر کشاورزی: برای محصولات کشاورزی در چند استان افغانستان، انبار ساخته میشود
روزنامه دولتی شریعت
- ایران روند صدور ویزا برای شهروندان افغانستان را تسهیل میکند
- تولید سیمان در کارخانه " سمنت غوری " افغانستان افزایش یافت
- یک ژنرال روسیه بر اثر انفجار کشته شد
وبسایت روزنامه اطلاعات روز
- صلیب سرخ: افغانستان همچنان با یکی از شدیدترین چالشهای بشردوستانه جهان روبر است
- اتحادیه اروپا: ۲۱ میلیون نفر در افغانستان به آب آشامیدنی سالم دسترسی ندارند
- یونیسف: خشکسالی یک چالش بزرگ برای خانوادهها در افغانستان است
وبسایت روزنامه هشت صبح
- سازمان ملل: هیچ کودک و مادر نباید بر اثر بیماریهای قابل پیشگیری جان ببازد
- سناتور پاکستانی: زندگی روشنفکران زیر سلطه طالبان دشوار شده است
- استخبارات ترکیه یک عضو ارشد داعش را در مرز افغانستان و پاکستان بازداشت کرد