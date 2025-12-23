پخش زنده
امروز مراسم افتتاح طرح ملی سبا (سفیران بهینهسازی انرژی) در اداره برق قزوین برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، این طرح بهعنوان یک برنامه فرهنگی–آموزشی و راهبردی، با هدف نهادینهسازی الگوی مصرف بهینه انرژی در میان دانشآموزان و خانوادهها طراحی شده است.
در این مراسم، جمعی از بانوان دستگاههای اجرایی استان بهعنوان سفیران انرژی حضور یافتند و با مشارکت فعال خود، آغازگر مرحلهای تازه در مسیر فرهنگسازی مصرف صحیح انرژی شدند.
طرح ملی سبا تلاش دارد با بهرهگیری از ظرفیتهای آموزشی و فرهنگی، ضمن ارتقای سطح آگاهی عمومی، زمینهساز کاهش مصرف و افزایش بهرهوری انرژی در جامعه باشد.