شناسایی ۱۲۰ نقطه پرحادثه در جادههای فارس
۱۲۰ نقطه پرحادثه جدید در جادههای استان فارس شناسایی شد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان فارس گفت: برای سال آینده ۱۲۰ نقطه پرحادثه را شناسایی کردهاند که با رفع آنها، ایمنسازی محورهای استان به سطح استاندارد نزدیک خواهد شد.
علیرضا امیری در حاشیه بازدید از محور شیراز - سپیدان و نقاط حادثهخیز این محور از روند موفقیتآمیز ایمنسازی محورهای استان خبر داد و گفت: ۹۴ نقطه حادثهخیز شناسایی شده در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به طور کامل با همت راهداران استان برطرف شده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان فارس افزود: در راستای استمرار طرحهای ارتقای ایمنی، تعداد ۴۱ نقطه پرخطر جدید در سال ۱۴۰۴ شناسایی شده که تاکنون ۲۱ مورد از آنها بهصورت کامل مرتفع شده است که ۱۶ مقطع دیگر در حال اجرا هستند که امیدواریم تا پایان سال جاری به اتمام برسند.
او با اشاره به برنامهریزیهای آتی، تأکید کرد: ۱۲۰ نقطه پرحادثه جدید برای سال آینده توسط کارشناسان اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای فارس مورد شناسایی قرار گرفته و رفع این نقاط، شرایط ایمنسازی محورهای استان را به مرحله استاندارد نزدیک خواهد کرد.