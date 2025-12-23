به گزارش خبرگزاری صدا وسیما آبادان، معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی خوزستان گفت: تاکنون بیش از ۵۰۰ مسجد در استان برای برگزاری مراسم معنوی اعتکاف آماده سازی شده‌اند.

حجت الاسلام احسان فرد آقایی با اشاره به اینکه تمهیدات لازم برای باشکوه مراسم معنوی اعتکاف در استان فراهم شده است، ادامه داد: این مراسم معنوی روز‌های ۱۳ لغایت ۱۵ دی ماه (۱۳ تا ۱۵ رجب) با حضور پرشور اقشار مختلف مردم برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه تاکنون بیش از ۵۰۰ مسجد در استان برای برگزاری مراسم معنوی اعتکاف آماده سازی شده‌اند. ادامه داد: ۳۰ درصد مساجد در استان نیز مراسم اعتکاف ویژه خواهران را برگزار خواهند کرد. همچنین برخی دیگر از مساجد، این مراسم را به صورت دانش آموزی و دانشجو اجرا می‌کنند.