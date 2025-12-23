پخش زنده
امروز: -
شهردار نهاوند از آغاز عملیات اجرایی شهر بزرگ خودرو و پردیس سینمایی به عنوان دو ابرپروژه بزرگ سرمایهگذاری شهری با ۱۰ هزار میلیارد ریال اعتبار خبر دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مجید یوسفینوید با بیان اینکه عملیات اجرایی این دو طرح با مشارکت شهرداری نهاوند و بخش خصوصی اجرایی شده است، افزود: اجرای این پروژهها یکی از مهمترین گامهای توسعهای شهرداری در سالهای اخیر است و این طرح ها تنها اقدامات عمرانی نیستند بلکه تحولی در ساختار اقتصادی، خدماتی و فرهنگی نهاوند ایجاد خواهند کرد.
او تأکید کرد: حجم سرمایهگذاری انجام شده نشاندهنده اعتماد بخش خصوصی به ظرفیتهای شهر و آینده امیدوارکننده توسعه شهری در نهاوند است که موجب رونق در عرصههای مختلف شهر نهاوند خواهد شد.
شهردار نهاوند تأکید کرد: شهر بزرگ خودرو با هدف تجمیع خدمات حوزه خودرو در یک مرکز تخصصی مطابق استانداردهای روز طراحی شده است و شهر خودرو قادر خواهد بود خدمات فروش، سرویس و تعمیرات، فعالیتهای فنی و حتی آموزشهای تخصصی را بهصورت یکپارچه ارائه دهد و ضمن افزایش نظم شهری نقش مهمی در اشتغالزایی و رونق اقتصادی ایفا خواهد کرد.
یوسفی تصریح کرد: کلنگزنی ابرپروژه بازار بزرگ شهر خودرو نهاوند با اعتبار چهار هزار میلیارد ریال و در زمینی به وسعت ۱۷ هزار مترمربع پروژهای است که آن را یکی از بزرگترین طرحهای اقتصادی و سرمایهگذاری جنوب استان میدانند.
این مسئول گفت: این مجموعه عظیم قرار است به عنوان نخستین و مجهزترین مرکز عرضه، خرید، فروش و خدمات خودرو در منطقه فعالیت کند و نقشی محوری در رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال پایدار و توسعه شهری نهاوند ایفا خواهد کرد.
شهردار نهاوند افزود: کمبود زیرساختهای فرهنگی دغدغه سالهای اخیر شهر بوده است و پردیس سینمایی نهاوند شامل سالنهای مجهز نمایش فیلم، فضاهای تجاری، فرهنگی، هنری و بخشهای آموزشی و پارکینگ خواهد بود که میتواند سطح نشاط اجتماعی و فعالیتهای فرهنگی شهر را به شکل قابل توجهی ارتقاء دهد.
او تصریح کرد: این پردیس سینمایی مدرن با مشارکت بخش خصوصی و با مجموع اعتبار ۶۰۰۰ میلیارد ریال در زمینی به مساحت ۲۷۰۰ مترمربع اجرا میشود که شامل چهار هزار میلیارد ریال آورده سرمایهگذار و دو هزار میلیارد ریال آورده شهرداری نهاوند است.