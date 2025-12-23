اسماعیل آذر شاعر و ادیب فرهیخته کشور به پویش بساز مدرسه پیوست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل نوسازی مدارس استان اصفهان گفت: اسماعیل آذر در ویژه برنامه‌ای که با حضور فتحی مدیرکل نوسازی مدارس و جمعی از شعرا و دانش آموزان برگزار شد به پویش بساز مدرسه پیوست.

ناصر فتحی افزود: امیدواریم با پیوستن آذر این استاد برجسته شعر و ادب فارسی کشور، جامعه ادبی و شعرای کشور نیز در این عرصه قدم بگذارند و برای فردای ایران عزیزمان چه با سرودن شعر و نگارش متن‌های ادبی و چه از طریق سایت و سامانه‌های بساز مدرسه به این پویش بپیوندند.

اسماعیل آذر در این نشست صمیمی با بیان داستان‌هایی از ادبیات فارسی و اشعاری از شعرای به نام کشور، چون حافظ، سعدی، فردوسی و خیام از سنت‌های اصیل ایرانی سخن گفت.

وی پویش بساز مدرسه را پویش مقدسی عنوان کرد و گفت: پویشی که مقصدش راه علم است و مقصدش آینده یک کشور است حتما مقدس، ارزشمند و ارجمند است، چون ثروت دیگر نفت و ذخایر یک کشور نیست بلکه علم ثروت است.

در ادامه محمدابراهیم شایان، دبیر انجمن ادبی شیخ اشراق استان نیز ضمن خوانش اشعاری به پویش بساز مدرسه پیوست.

در این جلسه از شاعران برگزیده استانی رویداد ملی بساز مدرسه و همچنین مدیر و هنرجویان هنرستان فضیلی نیز تجلیل شد.