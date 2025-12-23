پخش زنده
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از اعمال قانون بیش از ۳۲۰ هزار وانتبار متخلف در پایتخت طی سهماهه پاییز سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار سید ابوالفضل موسویپور در توضیح بیشتر گفت: در پاییز امسال بیش از ۳۲۰ هزار فقره اعمال قانون برای وانتبارهای متخلف در سطح شهر تهران ثبت شده که بخش قابل توجهی از این تخلفات از طریق دوربینهای نظارتی و بخش دیگر توسط گشتهای میدانی پلیس راهور شناسایی شده است.
وی با اشاره به حجم بالای تخلفات وانتبارها در معابر شهری پایتخت، افزود: عمده تخلفات ثبت شده مربوط به تخلفات ساکن و حمل بار نامتعارف بوده که از جمله آنها میتوان به توقف در حاشیه معابر برای فروش کالا، ایجاد سد معبر، توقف در حریم تقاطعها و حمل بار غیر اصولی اشاره کرد.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ تأکید کرد: توقف در محلهای ممنوعه و ایجاد سد معبر طبق قانون تخلف محسوب شده و مشمول جریمه است. همچنین توقف وانتبارها در حاشیه بزرگراهها برای فروش کالا، بر اساس مقررات ایمنی راهها ممنوع بوده و خطر بروز تصادفات را بهطور جدی افزایش میدهد.
سردار موسویپور ادامه داد: حمل بار بیش از ظرفیت مجاز یا به صورت نامتعارف نیز تخلف محسوب میشود و بارگیری باید مطابق ظرفیت درج شده در کارت خودرو، متناسب با توان حرکتی و ابعاد وسیله نقلیه انجام شود.
وی با اشاره به پیامدهای این تخلفات، گفت: فروش میوه و سایر کالاها توسط وانتبارها در معابر شهری، علاوه بر برهم زدن نظم عمومی، موجب اختلال در عبور و مرور و ایجاد ترافیکهای ناگهانی میشود. همچنین توقفهای غیرمجاز در حاشیه بزرگراهها و تقاطعها، با کاهش دید رانندگان همراه بوده و احتمال وقوع حوادث ناگوار را افزایش میدهد.
رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با تأکید بر برخورد جدی پلیس با این تخلفات، اظهار کرد: حمل بار غیر اصولی و بارگیری بیش از ظرفیت، یکی از عوامل مهم بروز حوادث رانندگی است و پلیس راهور با این موارد بدون اغماض برخورد میکند.
سردار موسویپور از رانندگان وانتبارها خواست با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، از توقف غیرمجاز، سد معبر، فروش کالا در حاشیه معابر و حمل بار نامتعارف خودداری کنند و افزود: رعایت ظرفیت مجاز بارگیری و تردد در مسیرهای تعیین شده، علاوه بر جلوگیری از اعمال قانون، نقش مؤثری در کاهش تصادفات و بهبود جریان ترافیک در پایتخت دارد.