به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس آموزش و پرورش سمیرم گفت: دانش آموزان در این جشنواره در ۳۰ غرفه محصولاتی که از سیب تولید شده را همچون سرکه سیب، چیپس سیب، مربای سیب کمپوت سیب لواشک سیب، رب سیب وآب سیب عرضه کردند.

حجت الله آصفی افزو: دانش اموزان علاوه بر برپایی غرفه‌هایی از محصولاتی که سیب تولید می‌شوند با نقاشی و برگزاری مسابقه، سیب سمیرم را معرفی کردند.

سعید سلمانیان رئیس اداره میراث فرهنگی سمیرم نیزگفت: اداره میراث فرهنگی در تلاش است که جشنواره سیب سمیرم را ثبت ملی کند.