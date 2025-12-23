به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان

در جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان کرمان، مسئولان استانی با بررسی خسارات بارندگی‌های اخیر، بر ضرورت تخصیص فوری اعتبارات، ترمیم مناطق آسیب دیده و آماده‌سازی تجهیزات امدادی تأکید کردند.

سیدمصطفی آیت‌اللهی موسوی، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گفت که ستاد در مقابله با سیلاب اخیر عملکرد مطلوبی داشته و پیگیری برای تخصیص تنخواه و اعتبارات ویژه پیش از بحران در جریان است. وی تأکید کرد که استان برای جبران خسارات سیلاب اخیر نیز منتظر دریافت این منابع است. موسوی آیت‌اللهی افزود که احداث سیل‌بند خرم در مناطق جنوبی موجب کاهش شدید خسارات سیل‌های آتی خواهد شد و اجرای آن حداقل به ۳ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. او همچنین بر ارزیابی دقیق خانه‌های آسیب دیده تأکید کرد و گفت برخی خانه‌ها جایگزین کپر شده‌اند و باید به موقع ترمیم شوند.

غلامرضا نژاد خالقی، رئیس سازمان مدیریت بحران تأکید کرد که ساخت و سازهای منازل روستایی خصوصاً در مناطق در معرض سیل باید با رعایت استانداردهای ایمنی و کرسی‌بندی مناسب انجام شود.

رضا فلاح، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان کرمان گفت نقش مدیریت بحران، صداوسیما، هلال‌احمر و اورژانس در جلوگیری از تلفات جانی مؤثر بوده است. وی افزود که با نوسازی ناوگان امداد و نجات و بهره‌گیری از تجهیزات مدرن، به همه آسیب‌دیدگان به صورت فردی و جمعی امداد رسانی شد و در ۳۰ نقطه استان، ۹۰ دستگاه تجهیزات و خودروهای امدادی به کمک مردم شتافتند. فلاح همچنین بر انجام به موقع پروازهای امداد و نجات تأکید کرد.

رئیس بنیاد مسکن استان گفت تیم‌های ارزیاب در ۸ شهر در حال بررسی منازل آسیب دیده هستند و پس از جمع‌بندی، اطلاعات به مرکز کشور ارسال خواهد شد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان گفت که در ۲۵ گردنه برفگیر شمال استان، برف‌روبی به طول میانگین ۲ کیلومتر انجام شده و ۲۷۰ دستگاه ماشین‌آلات با حضور ۳۰۰ نیرو برای ایمنی جاده‌ها فعال بوده‌اند. وی افزود که برخی پل‌ها تخریب شده و محورها آب‌شستگی داشته‌اند و خسارات اولیه حوزه راهداری حدود هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان برآورد شده و نیاز به ترمیم سریع دارد.

عبدیان، مدیرعامل آب و فاضلاب استان گفت که تا صبح امروز آب ۱۰ روستا و شهر رودبار قطع بوده و آبرسانی سیار در حال انجام است. وی افزود آسیب دیدگی ۲۰ پمپ آبرسانی و هشت ترانس برق حدود ۱۰ میلیارد تومان هزینه تحمیل کرده و تاکنون اعتبارات کافی برای جبران خسارات تخصیص نیافته است.

مسئولان استان بر ضرورت اختصاص اعتبارات فوری، احداث سیل‌بندهای پیشگیرانه، ترمیم منازل آسیب دیده و آماده‌سازی کامل تجهیزات امدادی و جاده‌ای تأکید کردند. سیدمصطفی آیت‌اللهی موسوی در مصاحبه با خبرگزاری صداوسیما گفت که استان برای جبران خسارات سیلاب اخیر منتظر دریافت تنخواه و اعتبارات ویژه است.