به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، اکبر اختیاری در حاشیه بازدید دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی از مرکز کنترل ترافیک تهران، با اشاره به پراکندگی مراکز مدیریتی موجود به‌عنوان یکی از چالش‌های اصلی مدیریت ترافیک شهری، گفت: هدف راهبردی حرکت به‌سوی ایجاد یک مرکز کنترل جامع و یکپارچه مبتنی بر الگو‌های موفق بین‌المللی است؛ مرکزی که امکان بهره‌برداری هماهنگ و مؤثر سازمان‌های مختلف از زیرساخت‌ها و داده‌های مشترک را فراهم سازد.

وی بر نقش کلیدی سامانه‌های حمل‌ونقل هوشمند (ITS) به‌عنوان ستون فقرات مدیریت نوین ترافیک شهری تأکید کرد و گفت: این سامانه‌ها با اتکا به پایش لحظه‌ای، تحلیل داده‌های ترافیکی و پشتیبانی از تصمیم‌گیری هوشمند، زمینه ارتقای ایمنی، افزایش بهره‌وری شبکه معابر و بهبود کیفیت خدمات شهری را فراهم می‌کنند.

مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک تهران تصریح کرد: سامانه‌های مدیریت هوشمند تونل‌ها به‌عنوان یکی از اجزای مکمل و حیاتی منظومه ITS، با کنترل خودکار پارامتر‌هایی نظیر تهویه، شرایط نوری و سطح گاز منوکسیدکربن (CO)، نقش مؤثری در ایمنی و پایداری ترافیک معابر زیرسطحی ایفا می‌کنند.