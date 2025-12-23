به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ در دبستان شهدای فرهنگی کوهپایه، همراهی کم‌نظیر خانواده و کادر آموزشی، زمینه‌ساز پیشرفت تحصیلی سینا توسلی شده است؛ دانش‌آموزی که با وجود نداشتن انگشتان هر دو دست، با دریافت حمایت‌های ویژه و اقدام مؤثر آموزگار پایه دوم برای تقویت مهارت‌های نوشتاری، توانسته مسیر یادگیری خود را بدون وقفه ادامه دهد و به الگویی از پشتکار و همدلی در مدرسه تبدیل شود.

رییس اداره بهزیستی کوهپایه گفت: با ادامه حمایت‌های تحصیلی از دانش آموزان تحت پوشش بهزیستی طرح استعدادیابی و مهارت آموزی پس از ابلاغ رسمی در شهرستان‌ها اجرا می‌شود.

فرهاد شهریاری با اشاره به نقش آموزش و تحصیل در توانمندسازی دانش آموزان تحت پوشش بهزیستی افزود: حمایت‌های فعلی از دانش‌آموزان شامل کمک هزینه تحصیلی، کمک هزینه رفت و آمد و سرویس مدارس، تهیه لوازم التحریر و سایر ملزومات می‌شود.

وی گفت: نخبگان دارای معلولیت به سه دسته هنرمندان، قهرمانان ورزشی و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تقسیم می‌شوند و افراد موفق در این زمینه‌ها می‌توانند از طریق شرکت در فراخوان‌های ملی و استانی، وضعیت نُخبگی خود را اعلام و توانمندی‌هایشان را اثبات کنند.

در حال حاضر ۵۷ دانش آموز در شهرستان کوهپایه تحت حمایت اداره بهزیستی قرار دارند.