رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی گفت: از زمان شیوع کرونا تاکنون، ۲۶۱ هزار و ۷۶۸ دادگاه برخط در این استان برگزار شده که ۷۵ مورد آن مربوط به خارج از کشور و ویژه زائران اربعین و حج تمتع بوده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدجعفر عبدالهی رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی در نشست با اصحاب رسانه در جریان پانزدهمین تور رسانهای قوه قضائیه، با خیرمقدم به خبرنگاران و عکاسان حاضر در استان، از خراسان جنوبی بهعنوان دیار علما و فرهیختگان یاد کرد و افزود: این استان زادگاه بزرگان علمی و فرهنگی است. خراسان جنوبی سومین استان پهناور کشور و دومین استان از حیث وسعت کویری است که با ۶ استان همجوار بوده و ۵۳۱ کیلومتر مرز مشترک با افغانستان دارد، اما با وجود همجواری با ناامنترین کشور دنیا، یکی از امنترین استانهای کشور محسوب میشود.
رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی افزود: ۶۴ درصد مردم در شهرها و ۳۶ درصد در روستاها زندگی میکنند و دومین شهر کشور پس از تهران است که از آب آشامیدنی سالم برخوردار بوده و همچنین دومین شهر دارای دبیرستان در کشور محسوب میشود.
عبدالهی با اشاره به وضع اجتماعی استان گفت: با وجود پایبندی مردم استان به ارزشهای دینی و ملی، خراسان جنوبی از نظر آمار جرائم و جنایات در پایینترین رتبههای کشوری قرار دارد؛ بهطوری که جرائم خشن در رتبه ۳۱ و خودکشی در رتبه ۲۹ کشور است و ۹۶ درصد مردم استان به ایرانی بودن خود افتخار میکنند.
وی با تشریح ظرفیتهای اقتصادی استان افزود: زرشک، زعفران و عناب سه محصول استراتژیک خراسان جنوبی هستند که شهرت جهانی دارند. این استان در حوزه معادن نیز رتبه دوازدهم ذخایر قطعی کشور را داراست و از ۷۴ ماده و عنصر معدنی شناختهشده، ۵۲ نوع آن در استان یافت میشود. خراسان جنوبی رتبه دوم استحصال طلا را دارد و با افزایش عمق اکتشاف، میتواند به رتبه نخست خاورمیانه دست یابد.
رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی دلیل حضور اصحاب رسانه در استان را آشنایی با فناوریهای نوین قضائی عنوان کرد و گفت: اگر در برخی استانها هوشمندسازی برنامه آینده است در خراسان جنوبی این مسیر سالهاست آغاز شده و آنچه در دیگر استانها برنامه محسوب میشود در این استان به کارنامه تبدیل شده است.
عبدالهی با اشاره به راهاندازی دادگاههای برخط همزمان با شیوع کرونا افزود: از سال ۱۳۹۹ تاکنون ۲۶۱ هزار و ۷۶۸ دادگاه برخط در استان برگزار شده که ۷۵ مورد آن مربوط به خارج از کشور و برای زائران اربعین و حج تمتع بوده است تا زائران بدون مراجعه حضوری، امور قضایی خود را پیگیری کنند.
وی از برگزاری دادگاههای برخط علنی بهعنوان دومین ابداع استان یاد کرد و گفت: از سال ۱۴۰۳ تاکنون ۲۷۶۱ دادگاه برخط علنی با حضور مخاطبان تخصصی از جمله فعالان حوزه منابع طبیعی، محیط زیست، ثبت اسناد، مشاوران املاک و دانشجویان حقوق برگزار شده است. در این دادگاهها امکان گفتوگوی مستقیم مردم وجود دارد و حتی در برخی موارد بیش از ۸۰۰ پیام و نظر مردمی دریافت شده که همگی حاوی نقد سازنده و پیشنهادهای مؤثر بوده است.
رئیسکل دادگستری استان، تشکیل پرونده تمامالکترونیک را سومین نوآوری دانست و گفت: پیش از آغاز برنامه هفتم توسعه، ۴۲ درصد پروندههای استان بهصورت تمامالکترونیک و بدون استفاده از کاغذ تشکیل شده است.
وی برگزاری مزایدههای الکترونیک را چهارمین اقدام نوآورانه عنوان کرد و افزود: تاکنون ۴۳۸۱ مزایده الکترونیک برگزار شده که موجب شفافیت، حذف تبانی و فروش اموال مردم به قیمت واقعی بازار شده است.
عبدالهی با اشاره به هوشمندسازی ارجاع دادخواستها و شکواییهها گفت: در خراسان جنوبی ارجاع پروندهها کاملاً توسط سامانه انجام میشود و امکان دخالت انسانی در انتخاب شعب وجود ندارد که این موضوع اعتماد عمومی را افزایش داده است.
وی همچنین از راهاندازی سامانه پیشرفته کنترل تردد در دادگستری استان خبر داد و افزود: این سامانه امکان رصد دقیق زمان حضور و میزان معطلی مردم، نوع مراجعه و کیفیت ارائه خدمات را فراهم کرده و به بهبود عملکرد واحدهای قضائی کمک میکند.
رئیسکل دادگستری استان گفت: در بسیاری از موارد قبل از زمان مراجعه درخواست شهروندان بررسی تصمیم قضائی اتخاذ و از طریق سامانه ابلاغ میشود تا مردم بدون حضور فیزیکی خدمات خود را دریافت کنند.
وی اردوهای جهادی قضائی را نهمین خدمت نوآورانه دانست و افزود: در ۱۷۹ نقطه استان، همکاران قضائی و دفاتر خدمات الکترونیک قضائی بهصورت رایگان به مردم خدمات ارائه کردهاند و تنها در آذر امسال ۸۶ خدمت جهادی انجام شده است.
عبدالهی با اشاره به استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس گفت: تاکنون ۱۰ میلیارد تومان اعتبار در قالب این مجازاتها برای محرومیتزدایی هزینه شده و اقدامات مؤثری همچون آبرسانی به مناطق محروم، خرید تجهیزات بیمارستانی، ایجاد آبشخور دام و حمایت از زیستگاه یوز آسیایی انجام شده است.