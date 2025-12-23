به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ استان مرکزی پیشتاز تولید انرژی خورشیدی در کشور است.

براساس آخرین آمار سازمان انرژی‌های تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق وزارت نیرو استان مرکزی با تولید بیش از ۴۵۹ مگاوات برق خورشیدی پیشتاز تولید برق پاک در کشور است و استان‌های اصفهان و استان‌های اصفهان با ۳۹۴ و یزد با ۳۲۵ مگاوات جایگاه دوم و سوم را در اختیار دارند.

در استان مرکزی برای تولید پنج هزار مگاوات برق خورشیدی تا سال ۱۴۰۶ هدف گذاری شده که احداث نیروگاه‌های خورشیدی در مزارع کشاورزی از جمله برنامه ریزی‌های صورت گرفته در این حوزه است.

حسن اکبری مدیرشیلات استان مرکزی به خبرگزاری صداوسیما گفت: تا کنون ۲۶۶ درخواست احداث نیروگاه خورشیدی جوار مزارع کشاورزی و استخر‌های دومنظوره پرورش ماهی با ظرفیت ۱۶ مگاوات ثبت شده که تا کنون ۷۲ نیروگاه با ظرفیت پنج مکاوات در مزارع کشاورزی احداث و به بهره برداری رسیده است.