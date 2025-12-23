کارگاه آموزشی مدیران بازاریابی و تدوین طرح راهبردی باشگاه‌ها با حضور نایب‌رییس فدراسیون فوتبال و نمایندگان باشگاه‌های کشور، در راستای ارتقای ساختار مدیریتی و تحقق الزامات صدور مجوز حرفه‌ای برگزار شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کارگاه آموزشی مدیران بازاریابی و تدوین طرح راهبردی باشگاه‌ها با هدف توانمندسازی مدیران، ارتقای سطح دانش تخصصی در حوزه بازاریابی ورزشی و تبیین الزامات حرفه‌ای‌سازی باشگاه‌ها، با حضور مهدی محمدنبی، نایب‌رییس فدراسیون فوتبال و جمعی از نمایندگان باشگاه‌های صبح امروز در سالن آمفی تاترمرکز ملی فوتبال برگزار شد.