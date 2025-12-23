به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل معرفت خدابنده وضعیت تأمین گاز در کشور و استان اردبیل را پایدار توصیف کرد ادامه داد: در حال حاضر وضعیت گاز کشور پایدار است، اما با توجه به سرمای گسترده در سراسر کشور، میزان مصرف خانگی و تجاری افزایش محسوسی یافته است.

وی با اشاره به آخرین آمار مصرف در استان اردبیل افزود: در روز‌های اخیر مصرف گاز خانگی در استان به حدود ۱۱ میلیون مترمکعب در شبانه‌روز رسیده که نسبت به ابتدای آذرماه بیش از ۳۳ درصد رشد داشته است. هرچند شدت برودت در اردبیل نسبت به سال‌های گذشته کمی پایین‌تر است، اما متوسط دمای کشور حدود ۶ درجه سانتی‌گراد سردتر از میانگین ۳۰ سال گذشته گزارش شده و همین امر سبب افزایش مصرف خانگی در سراسر کشور شده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل هشدار داد: در صورت کاهش بیشتر دمای هوا، ممکن است مصرف گاز کشور به حدی افزایش یابد که ناچار شویم گاز برخی از صنایع را موقتاً قطع کنیم. این وضعیت می‌تواند معیشت مردم را تحت تأثیر قرار دهد، بنابراین از همه هم‌استانی‌های عزیز می‌خواهم با رعایت الگوی مصرف و استفاده از پوشش مناسب در منازل، به پایداری شبکه گاز کمک کنند.

خدابنده همچنین از تلاش شبانه‌روزی کارکنان شرکت گاز برای جلوگیری از قطعی گاز در مناطق مختلف استان قدردانی کرد و گفت: همکاران ما مجدّانه در حال خدمت هستند تا حتی یک خانه از نعمت گاز محروم نماند. هرچند در برخی ایستگاه‌ها افت فشار یا مشکلات فنی رخ می‌دهد، اما با تلاش نیرو‌های فنی، این موارد به‌سرعت برطرف می‌شود.

وی درباره اقدامات فرهنگی شرکت گاز استان نیز افزود: شرکت گاز اردبیل همواره در برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی استان پیش‌قدم بوده است. در جشن یلدا با همکاری روابط عمومی و حمایت استانداری، برنامه‌ای شاد و مفرح برای مردم برگزار شد و در آینده نیز آماده همکاری و مشارکت در برنامه‌های مشابه هستیم.

مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع کنترل مصرف در واحد‌های اداری اشاره کرد و گفت: در یک ماه گذشته مجبور شدیم گاز حدود ۱۰۰ واحد مشترک را به‌دلیل عدم رعایت الگوی مصرف قطع کنیم. متأسفانه برخی ادارات نیز در شرایط گرمای زیاد فعالیت دارند و این الگو باعث می‌شود سایر شهروندان نیز مصرف بالایی داشته باشند. ادارات باید در این زمینه الگوی مصرف بهینه باشند.

خدابنده همچنین در خصوص اجرای طرح جدید تعرفه‌گذاری گاز خانگی توضیح داد: طبق مصوبه هیئت دولت، مشترکان پرمصرف مشمول جریمه خواهند شد. در استان اردبیل حدود ۹ هزار مشترک رعایت مصرف مناسب را ندارند. در حالی‌که بیش از ۷۵ درصد مردم مصرف نرمال دارند، قبض گاز برخی از مشترکان به بیش از ۵۰ میلیون تومان رسیده است.

وی تأکید کرد: هدف این طرح، تشویق مردم به رعایت الگوی مصرف و مصرف بهینه گاز است تا همه از این نعمت الهی به‌طور برابر بهره‌مند شوند.