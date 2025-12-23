پخش زنده
همزمان با آغاز فصل سرما و اجرای طرحهای راهداری زمستانی، نخستین اتوبوس امداد آزادراهی کشور در آزادراه غدیر به بهرهبرداری رسید تا سرعت خدماترسانی و ایمنی تردد در این مسیر افزایش یابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما همزمان با هفته حملونقل، آیین آغاز طرحهای راهداری زمستانی در آزادراه غدیر برگزار شد. این مراسم با حضور مسئولان حوزه راه و شهرسازی، به منظور نمایش آمادگی کامل نیروها و تجهیزات برای فصل سرما انجام گرفت.
در جریان این برنامه، نخستین اتوبوس امداد آزادراهی کشور در قطعه دوم آزادراه غدیر مستقر شد. این اتوبوس با هدف تسریع خدمات امدادی و ارتقای ایمنی کاربران آزادراه طراحی و تجهیز شده است و قرار است نقش مهمی در کاهش زمان رسیدگی به حوادث ایفا کند.
همچنین یکی از مشکلات زیرساختی مسیر آزادراه در محدوده استان البرز برطرف شده و پوشش کامل ارتباطی اپراتورهای همراه اول و ایرانسل در این بخش برقرار شده است.
این اقدامات با هدف بهبود خدمات امدادی، ارتقای ایمنی تردد و افزایش رفاه کاربران آزادراه در ماههای سرد سال اجرا شده است.