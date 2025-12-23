به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ رضا شکاریان گفت: در همین مدت، ۲۸ نفر به دلیل ارتکاب تخلفاتی از جمله شکار غیرمجاز، زنده‌گیری پستانداران و پرندگان وحشی و همچنین چرای غیر مجاز دام در مناطق چهارگانه تحت مدیریت محیط زیست شناسایی و دستگیر شدند.

شکاریان افزود: با حضور به‌موقع محیط‌بانان، از سه مورد شروع به شکار غیرمجاز جلوگیری شد و در این رابطه پنج قبضه سلاح مجاز و یک قبضه سلاح غیرمجاز کشف و ضبط شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی گفت: در راستای صیانت از مراتع و جلوگیری از تخریب زیستگاه‌ها، ۴۵۰ رأس دام که به‌صورت غیرمجاز وارد مناطق تحت مدیریت شده بودند، صورت‌جلسه و از این مناطق خارج شدند.

وی ضمن قدردانی از مشارکت عموم مردم، دوستداران و حامیان محیط زیست در امر حفاظت از عرصه‌های طبیعی، تأکید کرد: با توجه به آغاز فصل جفت‌گیری گونه‌هایی همچون قوچ و میش، کل و بز، آهو و سایر گونه‌های شاخص، از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را از طریق تلفن گویای ۱۵۴۰ به اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان اطلاع دهند.