آغاز رزمایش زمستانه ترافیکی در استان
رزمایش طرح ترافیکی زمستان ۱۴۰۴ در کرمان آغاز شد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان،صبح امروز رزمایش طرح ترافیکی زمستان ۱۴۰۴ در کرمان با حضور مسئولان استانی و فرماندهان نظامی و انتظامی آغاز شد.
رزمایش طرح ترافیکی زمستان با هدف ارتقای هماهنگی، همافزایی و همکاری بیشتر بین یگانهای امدادرسان و خدماترسان با پلیس راه و پلیس راهور اجرا میشود.
صبح امروز، طرح زمستانه پلیس راه با هدف ارتقای ایمنی تردد جادهای و آمادگی برای شرایط خاص فصل سرما، با حضور فرمانده انتظامی استان کرمان و جمعی از مسئولان واحدهای امدادی و خدماترسان آغاز شد. این طرح با مشارکت نیروهای پلیس راه، اورژانس، هلالاحمر، راهداری و سایر نهادهای مرتبط، به منظور کاهش حوادث رانندگی و تسهیل در ارائه خدمات به مسافران زمستانی اجرا میشود.