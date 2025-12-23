به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان ،صبح امروز رزمایش طرح ترافیکی زمستان ۱۴۰۴ در کرمان با حضور مسئولان استانی و فرماندهان نظامی و انتظامی آغاز شد.

رزمایش طرح ترافیکی زمستان با هدف ارتقای هماهنگی، هم‌افزایی و همکاری بیشتر بین یگان‌های امدادرسان و خدمات‌رسان با پلیس راه و پلیس راهور اجرا می‌شود.