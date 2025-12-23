پخش زنده
رئیس فدراسیون هندبال بعد از بازگشت از مصر دستاوردهای حضور در کنگره فدراسیون آسیایی و جهانی را تشریح کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا پاکدل، رئیس فدراسیون هندبال پس از حضور در بیست و پنجمین کنگره کنفدراسیون هندبال آسیا و انتخاب به عنوان نایب رئیس AHF و همچنین حضور در اجلاس فدراسیون جهانی، صبح امروز (سهشنبه) به کشور بازگشت و به محض ورود، در گفتوگو با روابط عمومی فدراسیون هندبال، به تشریح دستاوردهای این سفر و نتایج انتخابات آسیایی و جهانی پرداخت.
پاکدل با اشاره به برگزاری همزمان کنگره و انتخابات کنفدراسیون هندبال آسیا و فدراسیون جهانی هندبال در کشور مصر اظهار داشت: «هم انتخابات کنفدراسیون هندبال آسیا و هم کنگره و انتخابات فدراسیون جهانی در مصر برگزار شد و خوشبختانه در انتخابات آسیایی، کرسی نایبرئیسی به کشور عزیزمان ایران رسید. این اتفاق، پس از سالها تلاش و تعامل مستمر، یک دستاورد مهم برای هندبال ایران در سطح قاره محسوب میشود.»
رئیس فدراسیون هندبال ادامه داد: «همچنین کرسی ارزشمند ریاست کمیته اخلاق کنفدراسیون هندبال آسیا در اختیار ایران قرار گرفت. تصاحب این جایگاه، ظرفیت مهمی برای نقشآفرینی مؤثرتر هندبال ایران در ساختار مدیریتی قاره آسیا به شمار میرود و امیدواریم با استفاده از فضای جدید ایجاد شده، شرایط بهتری را در حوزه بینالملل رقم بزنیم.»
پاکدل با اشاره به نتایج انتخابات فدراسیون جهانی هندبال تصریح کرد: «در انتخابات فدراسیون جهانی نیز، دکتر حسن مصطفی با رأی اعضا بار دیگر به عنوان رئیس فدراسیون جهانی هندبال انتخاب شد که این موضوع میتواند به ثبات مدیریتی و تداوم برنامههای توسعهای هندبال در سطح جهان کمک کند.»
وی در بخش دیگری از سخنان خود به دیدارها و نشستهای جانبی این کنگره اشاره کرد و گفت: «در حاشیه این کنگره، جلسات بسیار خوبی با رؤسا و مسئولان فدراسیونهای مختلف برگزار شد که محور آنها توسعه همکاریهای مشترک، برگزاری دیدارهای دوستانه و برنامههای آموزشی بود. مجموع این نشستها را میتوان از دستاوردهای مثبت و مؤثر این سفر برای هندبال کشور دانست.»
رئیس فدراسیون هندبال در پایان عنوان کرد: با ظرفیت جدیدی که در ساختار بینالمللی هندبال برای ایران ایجاد شده، میتوانیم بهتر و مؤثرتر از گذشته جایگاه کشورمان را در قاره آسیا ارتقا دهیم. اقدامات عملی در این مسیر از همین حالا آغاز شده و به محض رسیدن به نتایج ملموس، اطلاعرسانی لازم انجام خواهد شد.