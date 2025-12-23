پخش زنده
رئیس شورای شهر تهران تاکید کرد : افزایش خودسرانه کرایه تاکسی تخلف است چراکه هیچ تغییری در بنزین تاکسیها ایجاد نشده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مهدی چمران در جلسه امروز (سهشنبه) در سیصد و هشتاد و دومین جلسه شورای شهر تهران با طرح این سوال که تاکسیهای اینترنتی تحت کنترل کدام نهاد هستند؟ گفت: باید نهادی تاکسیها را کنترل کند و روش کنونی درست نیست؛ رانندگان تاکسی ما باید تعرفه کرایه تاکسی را رعایت کنند و تاکسیرانی باید نظارت لازم را داشته باشد.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اینکه روشی که برای کرایه تاکسیها و یا سواریهای اینترنتی در نظر گرفته شده برای ما قابل قبول نیست، تصریح کرد: باید نهادی این تاکسیها را کنترل کند که این اقدام انجام نشده است. ما نسبت به آن اعتراض داریم، اما مزاحم کارشان نشدیم. رانندگان تاکسی ما باید تعرفه کرایه تاکسی را رعایت کنند و تاکسیرانی باید نظارت لازم را داشته باشد.
وی افزود: اتحادیه باید زیر نظر نهادی باشد؛ همانطور که تاکسیهای شهری زیر نظر تاکسیرانی هستند. اما تاکسیهای اینترنتی تحت کنترل کدام نهاد هستند؟ از دولت بپرسید که چرا متولی را مشخص نمیکند؟ ما به اندازه کافی داد و بیداد کردیم و نتیجه نداد. برای مثال به جمع آوری پسماند مجوز دادند و، چون مجوز گرفتند در معابر پسماند جمع میکنند.
چمران درادامه با تاکید بر اینکه آنچه من از آن پرهیز دارم و معتقدم برای شهر سم است تقابل است، گفت: هیچ کسی حق ندارد بین شهرداری و شورا تقابل ایجاد کند. احساسی، شعاری و رسانهای صحبت کردن ضرر دارد و ما جلوی آن را میگیریم.
چمران با اشاره به ساعت کاری کارکنان شهرداری تهران، نیزافزود: شهرداری وابستگی ادارات دولتی به دولت را ندارد و بر اساس صلاح خود در هر شهری تصمیم میگیرد که ساعت کاری را ابلاغ کند یا خیر. عناوین برای همه بخشها لحاظ و ارسال میشود، اما شهرداری میتواند در این خصوص تصمیم بگیرد. شورا هم همچون شهرداری روال قبل را پیش میبرد.
رئیس شورای شهر تهران همچنین با بیان اینکه در تلاش هستیم به صورت منطقی و قانونی نمایشگاه بینالمللی واگذار شود، گفت: این موضوع قانونی و حتمی است، اما باید با همکاری دولت و سازمانها ساز و کاری در این خصوص در نظر گرفته شود.
بازگشت جشنواره تئاتر شهر به تهران پس از ۸ سال
درادامه، علیرضا نادعلی سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به برگزاری جشنواره تئاتر شهر در تهران گفت: یک اتفاق بسیار خوب پس از هشت سال در شهر تهران در حال رخ دادن است که تحت عنوان جشنواره تئاتر شهر برگزار میشود. این جشنواره هشت سال پیش در دوره پنجم شورای شهر کاملاً تعطیل شد، اما اکنون توسط سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، چه در مدیریت قبلی آقای دکتر باقری و چه در مدیریت فعلی آقای دکتر اعلمی، پیگیری شده است.
سخنگوی شورای شهر تهران افزود: این جشنواره یک اتفاق بزرگ شهری محسوب میشود؛ در کنار اینکه یک رویداد هنری است، بر هویت و روایتهای زندگی در کلانشهر تهران تمرکز دارد و شعار آن «تهران، بازخوانی یک هویت اصیل» است.
وی ادامه داد: نکته بسیار مهم این جشنواره آن است که ۲۰۰ اجرای رایگان در فضاهای تخصصی و عمومی شهر تهران برای شهروندان در نظر گرفته شده است. در حال حاضر نیز اجراها با استقبال بسیار خوب مردم مواجه شده و با وجود اینکه معمولاً تئاتر نسبت به سینما مخاطب کمتری دارد، سالنها بهطور کامل پر میشود.
سخنگوی شورای شهر تهران با اشاره به بخشهای مختلف جشنواره بیان کرد: استقبال چشمگیری بهویژه در حوزه تئاتر صحنهای کودک و نوجوان صورت گرفته است. همچنین بخشهای متنوعی مانند عکس، پوستر و موضوعات هنری دیگر در این جشنواره پیشبینی شده و تاکنون حدود ۶ هزار نفر توانستهاند بهصورت رایگان از نمایشها استفاده کنند و اتفاقات خوبی در حال رقم خوردن است.
نادعلی در ادامه سخنان خود و در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به فضای سیاسی کشور و نزدیک شدن به انتخابات گفت: انتخابات در پیش است؛ یا مردم به ما رأی میدهند یا رأی نمیدهند. مردم با توجه به عملکرد ما در شورای شهر باید درباره انتخابهای خود تصمیم بگیرند. ما باید از خود بپرسیم صندلیهایی که در اختیار داریم را برای چه حرفهایی استفاده کردهایم و برای چه موضوعاتی استفاده نکردهایم. من ابتدا خودم را خطاب قرار میدهم تا کسی معترض نشود؛ قطعاً میتوانستیم بهتر از این عمل کنیم.
موضوع وظیفه تأمین پارکینگ نیز از همان مسائل بسیار مهم است
در ادامه نشست امروز شورا، مهدی عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورابا تاکید بر اینکه فاصله درآمد و هزینهکرد پارکینگ نیازمند اصلاح است، گفت:موضوع وظیفه تأمین پارکینگ از همان مسائل بسیار مهم است و کوتاهی در این حوزه، در نهایت خسارتهای سنگین و جبرانناپذیری را برای شهر تهران به دنبال خواهد داشت.
عباسی در جریان بررسی وظایف شهرداری تهران در حوزه تأمین، احداث و تملک پارکینگ، با ارائه گزارشی تفصیلی در خصوص وظیفه شهرداری برای تأمین، احداث و تملک پارکینگ تصریح کرد: این دیدگاه که شهرداری تهران هیچ عملکردی در این حوزه نداشته یا عملکرد موفقی داشته است نادرست است؛ نه اینکه شهرداری هیچ عملکردی نداشته و نه اینکه عملکرد آن عالی بوده باشد.
عباسی افزود: نکته مهم این است که شورای اسلامی شهر تهران بهصورت سنواتی در مصوبات خود تکلیفی را برای شهرداری تعیین کرده که تمام درآمدهای حاصل از کسر پارکینگ باید صرف احداث پارکینگ شود. دلیل این موضوع کاملاً روشن است؛ زیرا پارکینگی که باید در ساختمان تأمین میشد، حذف شده و هزینه آن از مردم اخذ شده و شهرداری اجازه ندارد این منابع را صرف هزینههای جاری کند، بلکه باید با آن پارکینگ احداث کند تا این نقیصه جبران شود.
عباسی با اشاره به مصوبات شورا در خصوص الزام هزینهکرد صددرصدی درآمدهای پارکینگ افزود: طبق مصوبات شورا، صد درصد این درآمدها باید صرف احداث پارکینگ شود. با وجود تذکراتی که هر سال در صحن شورا دادهام و نامههایی که ارسال کردهام، متأسفانه اقدام مؤثری صورت نگرفته است.
وی در ادامه با اشاره به نامه ارسالی خود به رئیس شورا گفت: در این نامه تأکید کردهام که طبق بررسیهای انجامشده، علیرغم وجود منابع کافی از محل بهای خدمات بهرهبرداری از معابر و عوارض کسر پارکینگ، اقدام مؤثری در این زمینه انجام نشده است. در بودجه سال ۱۴۰۳، درآمد حاصل از این محل از ۴۵۰ میلیارد تومان در متمم بودجه، با توجه به عملکرد درآمدی، به ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته بود.
عباسی افزود: اما متأسفانه در اصلاحیه بودجه، شهرداری نهتنها این عدد را به ۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش نداد، بلکه رقم را از عدد اولیه ۵۴۰ میلیارد تومان نیز پایینتر آورده و به ۳۳۰ میلیارد تومان کاهش داده است.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با خطاب قرار دادن اعضای شورا گفت: ممکن است گفته شود که حرف حق با شماست و من هم انکار نمیکنم، اما باید توجه داشت که شهردار بعدی باید ۱۹۰ کیلومتر معبر بسازد تا فقط بخشی از کمکاری امروز جبران شود و ۳۲ هزار پارکینگ تأمیننشده همچنان باقی خواهد ماند.
وی با تأکید بر غیرقابل اغماض بودن این موضوع اظهار کرد: برخی مسائل قابل گذشت نیست. همانطور که اگر خدای ناکرده در کمیسیون شهرسازی، پلاک باغی در منطقهای مرغوب به ناحق از حالت باغ خارج شود و حق عمومی تضییع و ثروت هنگفتی برای فردی خاص ایجاد شود، نمیتوان ساده از کنار آن گذشت. چنین اقدامی مصداق تبعیض و بیعدالتی است و ابهامات جدی در صلاحیت روند ایجاد میکند.
حکمرانی نمایشی آفت بزرگ مدیریت کشور است
دیگر عضو شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور خود تاکید کرد حکمرانی نمایشی یکی از آفتهای بزرگ مدیریت کشور است.
مهدی اقراریان در جلسه امروز شورا گفت: ایستادن در برابر بازگشت مدیریتهای کشور به مسیر حکمرانی حرفهای مبتنی بر تخصصگرایی و سوابق روشن اجرایی، با فرض به نتیجه رسیدن فشارهای رسانهای و سیاسی، دستاوردی جز ناامیدی مردم، مبنی بر اصلاح امور، به دنبال نخواهد داشت.
وی ادامه داد: در راستای وظایف قانونی نظارتی و با توجه به تذکر اخیر وزیر کشور به شهرداران در خصوص عدم مداخله در انتخابات و اقدامات نمایشی و همچنین با توجه به مصاحبه اخیر رئیس ستاد انتخابات آقای زاکانی در تهران با رسانهها مبنی بر اینکه «ما جریان مستقر هستیم و ستاد مشترکی برای ماندن زاکانی در شهرداری تهران درست کردهایم»، این سؤال مطرح میشود که جناب آقای زاکانی جریان مستقر بودن چه حق ویژهای برای شما ایجاد میکند؟
اقراریان اضافه کرد: سؤال دیگر من از شما این است که آیا بین سخنگوی شما و شهرداری تهران ارتباط ویژهای با این ستاد انتخاباتی وجود دارد؟ آقای زاکانی، به شما تذکر داده میشود؛ به منظور پیشگیری به عوامل خود در شهرداری تهران متذکر شوید که بر اساس شرع و قانون و تذکر وزیر کشور از مداخله در انتخابات با استفاده از امکانات شهرداری پرهیز نمایند.
در یک ماه اخیر جفای بزرگی علیه زاکانی صورت گرفته است
در ادامه نرجس سلیمانی دیگر عضو شورای شهر تهران نیز در تذکر پیش از دستور خود خاطرنشان کرد: هدف بنده از صحبت امروز تذکر نیست، بلکه دفاع از آقای زاکانی است؛ بنده نقدهای جدی نسبت به او داشتم و دارم، اما در یک ماه اخیر جفای بزرگی علیه او صورت گرفته است. او بار اضافهای با خود حمل کرد و برخی از اطرافیانش امروز نگران آینده خودشان هستند نه نگران آینده شهردار تهران.
وی افزود: اینکه شهردار تهران را مصرف کنند تا نمد کلاهی برای خود دست و پا کنند، جفا در حق او است. درست است که هفت هزار اتوبوس اضافه نشد و علیرغم اینکه تلاش جدی در ساماندهی معتادان متجاهر داشتند، اما موفقیت چشمگیری نداشتند و مانع از دست رفتن منابع شهر شد، در اتمام پروژههای شهر خوب عمل کرد و در جنگ نیز عملکردی داشتند که قابل تقدیر است.