پخش زنده
امروز: -
فرماندار ماهشهر گفت: در جریان جنگ ۱۲ روزه، روزانه بیش از ۳ هزار کامیون حامل کالاهای اساسی از بندر امام خمینی راهی نقاط مختلف کشور میشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، هرمز بهاروند اظهار کرد: در شرایط عادی روزانه حدود ۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه کامیون حامل کالاهای اساسی از بندر امام خمینی بارگیری و به نقاط مختلف کشور ارسال میشود که این رقم در جریان جنگ ۱۲ روزه به بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ دستگاه در روز افزایش یافت.
وی افزود: هدف دشمن در جنگ ۱۲ روزه، ایجاد اختلال در تامین مواد غذایی و دامن زدن به ناآرامیهای اجتماعی بود، اما با تلاش، شجاعت و فداکاری رانندگان، این توطئه ناکام ماند و هیچ خللی در تامین کالاهای اساسی کشور ایجاد نشد.
فرماندار ماهشهر ادامه داد: با وجود شرایط سخت اقتصادی، همه مسولان از جمله نمایندگان مجلس بهدنبال یافتن راهکارهای مناسب برای عبور از مشکلات هستند، اما در این مسیر نباید به صنعت و تولید کشور آسیب وارد شود و لازم است همگان با حفظ وحدت و همدلی، در چارچوب رهنمودهای رهبر معظم انقلاب حرکت کنند.
بندر ماهشهر بهعنوان یکی از بنادر مهم و راهبردی کشور در حوزه صادرات، واردات و ترانزیت کالا، نقش محوری در پشتیبانی از زنجیره تامین و تامین نیازهای اساسی کشور دارد و استقرار صنایع بزرگ، پایانههای تخصصی و دسترسی مناسب به شبکه حملونقل جادهای و ریلی، جایگاه این بندر را در شرایط عادی و بحرانی دوچندان کرده است؛ بهگونهای که تداوم فعالیت بیوقفه آن، تضمینکننده جریان پایدار کالا به استانهای مختلف و عاملی موثر در حفظ ثبات اقتصادی و امنیت لجستیکی کشور بهشمار میرود.