پخش زنده
امروز: -
طرح زمستانه پلیس راه در کرمان با حضور فرمانده انتظامی استان و مسئولان دستگاههای امدادی و خدماتی صبح امروز آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ طرح زمستانه پلیس راه با هدف ارتقای ایمنی تردد جادهای و آمادگی برای شرایط خاص فصل سرما، با حضور فرمانده انتظامی استان کرمان و جمعی از مسئولان واحدهای امدادی و خدماترسان آغاز شد.
این طرح با مشارکت نیروهای پلیس راه، اورژانس، هلالاحمر، راهداری و سایر نهادهای مرتبط، به منظور کاهش حوادث رانندگی و تسهیل در ارائه خدمات به مسافران زمستانی اجرا میشود.