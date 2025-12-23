به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر محمد محمد رضایی شامگاه دوشنبه در گفت‌و‌گو با خبر ۲۳ شبکه خوزستان افزود: در استان خوزستان ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر زیر پوشش بیمه سلامت می‌باشند که از این میزان ۲ میلیون نفر از اقشار آسیب پذیر هستند که حق بیمه آنها رایگان است.

وی با اشاره به اینکه سهم افراد آسیب پذیر توسط دولت و سازمان برنامه و بودجه پرداخت می‌شود، ادامه داد: اعتبارات امسال بیمه سلامت چهار هزار میلیارد تومان می‌باشد که تمامی آن هزینه شده است.

مدیر کل بیمه سلامت با اشاره به بدهی این بیمه به دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز خاطر نشان کرد: با پیگیری استانداری خوزستان و دیکر مسئولان مربوطه خدمات به بیمه شدگان سلامت در مراکز درمانی استان طبق روال ادامه دارد و برای حل دائمی مشکل نیاز است چاره اندیشی بشود و اعتبارات لازم فراهم بشود