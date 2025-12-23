پخش زنده
پانزدهمین دورهی مسابقات قهرمانی کوراش بزرگسالان جهان بهمن ماه امسال به میزبانی بجنورد برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ این رویداد در دو بخش آقایان و بانوان، از تاریخ ۱۱ تا ۱۶ بهمنماه، با حضور قهرمانان برتر این رشته از سراسر جهان برگزار میشود.
میزبانی بجنورد از این رویداد جهانی، فرصتی بینظیر برای معرفی ظرفیتهای ورزشی، فرهنگی و گردشگری این شهر به کشور، قاره آسیا و حتی جهان خواهد بود. این مسابقات نهتنها نام بجنورد را در نقشه جهانی کوراش برجسته خواهد کرد، بلکه جایگاه این شهر را بهعنوان یکی از قطبهای مهم این رشته ورزشی تثبیت خواهد نمود.