گزارش دیوان محاسبات از انحراف کسری عملیاتی بودجه ۱۴۰۳
دیوان محاسبات کشور انحراف کسری تراز عملیاتی بودجه سال ۱۴۰۳ را ۳۴۸ درصد اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
به نقل از روابط عمومی دیوان محاسبات کشور، علیرغم پیشبینی کسری تراز عملیاتی به میزان ۲۸۰ هزار میلیارد تومان، کسری واقعی در عملکرد بودجه با انحراف و افزایش ۳۴۸درصدی اضافه بر مقدار پیشبینی شده به ۱۲۵۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
گفتنی است ۳۲ درصد این کسری از محل واگذاری داراییهای سرمایهای (نظیر فروش نفت) و ۶۸ درصد از طریق واگذاری داراییهای مالی (نظیر انتشار اوراق مالی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی) تأمین شده که نشاندهنده افزایش تعهدات آتی دولت است.
دیوان محاسبات کشور این وضع را تهدیدی برای پایداری مالی دولت ارزیابی کرده و بر ضرورت مهار هزینههای جاری و مدیریت بدهیهای دولت تاکید دارد.