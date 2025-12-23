پخش زنده
امروز: -
همزمان با آغاز فصل سرما، طرح زمستانی خدماترسانی و ایمنی جادهها با حضور دستگاههای اجرایی، امدادی و انتظامی استان همدان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در اجرای این طرح ۴۴۵ نیروی انسانی و ۱۳۳ تیم خودرویی با مشارکت جمعیت هلال احمر، راهداری، اورژانس، عوامل انتظامی، پلیس راهور و امداد خودرو برای افزایش ایمنی جادهها و خدماترسانی به مسافران به کار گرفته شدهاند.
استاندار همدان در این مراسم با قدردانی از تلاش شبانهروزی نیروهای خدماترسان، انتظامی و امدادی، خدمت به مردم را از بالاترین ارزشها دانست و تأکید کرد: امنیت و آرامش در جادهها نقش مهمی در توسعه استان، افزایش سفرها و کاهش دغدغه شهروندان دارد.
حمید ملانوری شمسی افزود: استان همدان به دلیل شرایط کوهستانی و موقعیت ترانزیتی، نیازمند آمادگی دائمی در فصل زمستان است و هماهنگی میان دستگاهها موجب شده است در سالهای اخیر، با وجود افزایش ترددها، کاهش تلفات جادهای در استان رقم بخورد.
فرمانده انتظامی استان همدان هم در این مراسم با اشاره به موقعیت جغرافیایی استان و تردد بالای وسایل نقلیه در محورهای مواصلاتی گفت: استان همدان به دلیل قرار گرفتن در مسیر ارتباطی استانهای غربی و پایتخت، از جمله استانهای پرتردد کشور است و اجرای طرح زمستانی با هدف افزایش ایمنی، تسهیل تردد و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان و مسافران انجام میشود.
سردار حسین نجفی افزود: در این طرح، نیروهای انتظامی، راهداری، هلال احمر، اورژانس، امداد خودرو و سایر دستگاههای خدماترسان به صورت هماهنگ و شبانهروزی در محورهای اصلی، فرعی و گردنههای برفگیر از جمله گردنه اسدآباد و سایر نقاط صعبالعبور مستقر هستند.
رئیس پلیس راه استان همدان نیز با اشاره به گستره اجرای این طرح گفت: طرح زمستانی در بیش از ۵ هزار و ۷۰۰ کیلومتر از راههای استان و ۴۵ نقطه برفگیر اجرا میشود و هدف اصلی آن، پیشگیری از تصادفات، جلوگیری از انسداد راهها و امدادرسانی سریع به مسافران است.
ارسلان سرمدی با اشاره به آمادگی دستگاهها افزود: پلیس راه، پلیس راهور، اداره کل راهداری و حملونقل جادهای، جمعیت هلال احمر، اورژانس پیشبیمارستانی و شرکتهای امداد خودرو با بهکارگیری صدها نیروی انسانی، دهها پایگاه ثابت و سیار و تجهیزات سبک و سنگین، آماده ارائه خدمات به مردم هستند.
حمید پرورشی، مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان همدان نیز با بیان اینکه استان دارای بیش از ۵ هزار و ۴۰۰ کیلومتر راه و ۴۵ گردنه برفگیر است تأکید کرد: برای اجرای طرح زمستانی ۳۷ راهدارخانه ثابت و سیار، بیش از ۵۰۰ دستگاه ماشینآلات و ۵۵۷ نیروی انسانی پیشبینی شده و ۷۵ هزار تن شن و نمک نیز در سطح استان دپو شده است.