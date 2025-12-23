پخش زنده
مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور از ثبتنام بیش از ۵۵۲ هزار نفر برای شرکت در آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،علیرضا کریمیان روز سهشنبه گفت: از مجموع ۵۵۲ هزار داوطلب شرکت در آزمون کارشناسی ارشد سال آینده، بیش از ۲۳ هزار نفر، متقاضی رشتههای شناور این آزمون نیز شدهاند.
مطابق ضوابط سازمان سنجش، داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد میتوانند حداکثر در دو رشته امتحانی ثبتنام کنند. رشتههای شناور، به آن دسته از رشتههایی گفته میشود که داوطلب همزمان با شرکت در رشته امتحانی اصلی خود، میتواند یکی از این رشتهها را نیز انتخاب کرده و در آزمون آن شرکت کند.
تعداد رشتههای شناور آزمون کارشناسی ارشد در سال ۱۴۰۵، ۵۸ کدرشته است که در دفترچه راهنمای آزمون با علامت ستاره * مشخص شدهاند.
زمانبندی آزمون کارشناسی ارشد به گونهای است که زمان برگزاری رشتههای شناور با زمان برگزاری رشتههای امتحانی اصلی تداخل نخواهد داشت.
آن دسته از داوطلبانی که کدرشته امتحانی اصلی (یا به عبارتی کدرشته امتحانی اول) آنان یکی از رشتههای امتحانی شناور آزمون کارشناسی ارشد باشد، به هیچ عنوان حق انتخاب یکی دیگر از کدرشتههای امتحانی شناور را ندارند و سیستم ثبتنام اینترنتی، اجازه انتخاب کدرشته امتحانی دوم انتخابی از بین کدرشته امتحانی شناور را برای بار دوم به آنها نخواهد داد.
مهلت ثبتنام داوطلبان شرکت در آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ از روز یکشنبه ۱۶ آذرماه ۱۴۰۴ آغاز شد و پس از یک بار تمدید، روز جمعه؛ ۲۸ آذرماه پایان یافت.
بر اساس برنامه زمانی پیشبینی شده آزمون کارشناسیارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ در یکی از روزهای پنجشنبه، ۱۷ اردیبهشت و یا جمعه، ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.
متقاضیان لازم است از روز دوشنبه، ۱۴ اردیبهشت تا پنجشنبه، ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ با مراجعه به درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org نسبت به تهیه پرینت کارت شرکت در آزمون و برگ راهنمای شرکت در آزمون اقدام کنند.
محل آزمون متقاضیان بر اساس استان و شهرستان مندرج در بند ۳۵ تقاضانامه دفترچه راهنمای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد (با توجه به آمار متقاضیان) تعیین خواهد شد.