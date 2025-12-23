کارشناس هواشناسی استان قزوین اعلام کرد: چهارشنبه با گذر امواج جو، بارش برف و باران در برخی مناطق پیش‌بینی می‌شود و هشدار سطح زرد صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مهدی آخوندی گفت: بر اساس خروجی مدل‌های هواشناسی، امروز سه‌شنبه دوم دی‌ماه در سطح منطقه گاهی افزایش آلودگی هوا پیش‌بینی می‌شود. این شرایط به‌ویژه در مناطق صنعتی و پرتردد استان از جمله قزوین، البرز، آبیک و تاکستان می‌تواند موجب کاهش کیفیت هوا شود.

وی افزود: روز‌های چهارشنبه و جمعه با گذر امواج تراز میانی جو، در برخی مناطق استان بارش باران و برف رخ خواهد داد و در مناطق کوهستانی و سردسیر، بارش‌ها به‌صورت برف پیش‌بینی می‌شود.

به گفته کارشناس هواشناسی، برای ناپایداری‌های روز چهارشنبه هشدار سطح زرد صادر شده است و به رانندگان توصیه می‌شود هنگام تردد، مراقب لغزندگی جاده‌ها و کاهش دید افقی باشند.