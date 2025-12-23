در جریان سفر رئیس سازمان بهزیستی کشور به دوشنبه، ایران و تاجیکستان بر تدوین یک نقشه راه مشترک برای تعمیق همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های رفاه و توانمندسازی اجتماعی به توافق رسیدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید جواد حسینی، ­ در سفر به دوشنبه در سفر به دوشنبه پایتخت تاجیکستان با معاون وزیر تندرستی این کشور دیدار کرد.

در این جریان این دیدار ­رئیس سازمان بهزیستی کشور بر توسعه همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های رفاه اجتماعی، توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر و تبادل تجربیات تخصصی تأکید کرد.

سید جواد حسینی، رئیس سازمان بهزیستی کشور، در دیدار با محی‌الدین خیرالله‌زاده، معاون وزیر تندرستی تاجیکستان، بر ضرورت توسعه همکاری‌ها با تأکید بر اشتراکات فرهنگی و تاریخی دو کشور تأکید کرد. محور اصلی مذاکرات، گسترش همکاری‌ها در زمینه‌های آموزش، فناوری، تبادل دانش فنی و انتقال تجربیات مدیریتی بود. طرفین در مورد راهکار‌های پیشگیری از معلولیت، توسعه مراکز آموزشی و توانبخشی، ساماندهی مراکز شبانه‌روزی، خدمات مرتبط با سالمندان و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی نیز تبادل نظر مفصلی داشتند.

در پایان این دیدار، توافق شد تا علاوه بر آموزش‌های تخصصی، همایش‌های مشترک تخصصی نیز برگزار شده و تفاهم‌نامه‌های جدیدی برای تقویت این همکاری‌ها به امضا برسد. موضوعاتی نظیر خدمات مشاوره روان‌شناسی و فعالیت‌های خط ۱۴۸۰ نیز در دستور کار قرار گرفت.

مهم‌ترین محور‌های این تفاهم شامل آموزش کادر مددکاری و روان‌شناسان تاجیکستان توسط ایران، تبادل دانش فنی و تمرکز ویژه بر حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر مانند معلولین و کودکان بی‌سرپرست است.