در جریان سفر رئیس سازمان بهزیستی کشور به دوشنبه، ایران و تاجیکستان بر تدوین یک نقشه راه مشترک برای تعمیق همکاریهای دوجانبه در حوزههای رفاه و توانمندسازی اجتماعی به توافق رسیدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید جواد حسینی، در سفر به دوشنبه در سفر به دوشنبه پایتخت تاجیکستان با معاون وزیر تندرستی این کشور دیدار کرد.
در این جریان این دیدار رئیس سازمان بهزیستی کشور بر توسعه همکاریهای دوجانبه در حوزههای رفاه اجتماعی، توانمندسازی اقشار آسیبپذیر و تبادل تجربیات تخصصی تأکید کرد.
سید جواد حسینی، رئیس سازمان بهزیستی کشور، در دیدار با محیالدین خیراللهزاده، معاون وزیر تندرستی تاجیکستان، بر ضرورت توسعه همکاریها با تأکید بر اشتراکات فرهنگی و تاریخی دو کشور تأکید کرد. محور اصلی مذاکرات، گسترش همکاریها در زمینههای آموزش، فناوری، تبادل دانش فنی و انتقال تجربیات مدیریتی بود. طرفین در مورد راهکارهای پیشگیری از معلولیت، توسعه مراکز آموزشی و توانبخشی، ساماندهی مراکز شبانهروزی، خدمات مرتبط با سالمندان و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی نیز تبادل نظر مفصلی داشتند.
در پایان این دیدار، توافق شد تا علاوه بر آموزشهای تخصصی، همایشهای مشترک تخصصی نیز برگزار شده و تفاهمنامههای جدیدی برای تقویت این همکاریها به امضا برسد. موضوعاتی نظیر خدمات مشاوره روانشناسی و فعالیتهای خط ۱۴۸۰ نیز در دستور کار قرار گرفت.
مهمترین محورهای این تفاهم شامل آموزش کادر مددکاری و روانشناسان تاجیکستان توسط ایران، تبادل دانش فنی و تمرکز ویژه بر حمایت از گروههای آسیبپذیر مانند معلولین و کودکان بیسرپرست است.