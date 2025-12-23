تشکیل هزار و ۲۴۱ پرونده تخلف صنفی در خراسان جنوبی
معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرفکنندگان استان از ابتدای سال هزار و ۲۴۱ پرونده تخلف به ارزش بیش از ۲۹۳ میلیارد ریال در استان تشکیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرفکنندگان ادارهکل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی از اجرای هفت طرح نظارتی بر واحدهای اقتصادی صنفی و غیرصنفی استان در ۹ ماه گذشته خبر داد و گفت: این بازرسیها منجر به تشکیل هزار و ۲۴۱ پرونده تخلف به ارزش بیش از ۲۹۳ میلیارد ریال شده است.
علی تهوری افزود: این طرحهای نظارتی با توجه به شرایط بازار و ضرورت نظارت مؤثر به منظور اجرای سیاستهای تنظیم بازار و پیشگیری از بروز تخلفات صنفی، به اجرا درآمد که از این تعداد، سه طرح در سطح ملی و چهار طرح بهصورت ویژه استانی بوده است.
وی گفت: در این مدت ۱۷ هزار و ۱۹۱ مورد بازرسی از بنگاههای اقتصادی صنفی و غیرصنفی انجام شده است.
معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرفکنندگان ادارهکل صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی با بیان اینکه رصد قیمتها بهصورت روزانه و میدانی انجام میشود، افزود: گشتهای مشترک بازرسی با مشارکت دستگاههای همکار و با هدف کنترل قیمتها، جلوگیری از گرانفروشی، کمفروشی، احتکار و سایر تخلفات صنفی بهطور مستمر در سطح بازار فعال هستند.
تهوری با تاکید بر استفاده از سامانههای هوشمند نظارتی از جمله سامانه جامع انبارها و سامانه جامع تجارت گفت: اطلاعات قیمتی کالاهای اساسی و پرمصرف خانوار بهصورت مستمر جمعآوری و تحلیل میشود تا هرگونه نوسان غیرمنطقی یا تخلف احتمالی در کوتاهترین زمان ممکن شناسایی و طبق ضوابط قانونی با متخلفان برخورد شود.
وی افزود: در بیرجند بهعنوان مرکز و کانون اصلی فعالیتهای اقتصادی استان، نظارتها با گستردگی بیشتری اعمال میشود و بازارهای اصلی، مراکز عرضه عمده، واحدهای صنفی پرتردد، شبکههای توزیع کالا و بهویژه نانواییها بهطور ویژه تحت رصد و بازرسی قرار دارند.
تهوری با اشاره به نقش مؤثر مشارکت مردمی در ارتقای اثربخشی نظارتها گفت: شهروندان میتوانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، موضوع را از طریق سامانه ارتباطی ۱۲۴ گزارش دهند تا رسیدگی لازم در اسرع وقت انجام شود.
وی تاکید کرد: ادارهکل صنعت، معدن و تجارت استان با بهرهگیری از تمام ظرفیتهای موجود و همراهی دستگاههای همکار، در مسیر صیانت از حقوق مصرفکنندگان گام برمیدارد و با هرگونه اخلال در نظام توزیع و قیمتگذاری کالاها قاطعانه برخورد خواهد کرد.