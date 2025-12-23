به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، محمد جعفر عبداللهی، رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی در نشست با اصحاب رسانه در پانزدهمین تور رسانه‌ای قوه قضائیه، در پاسخ به سوال صداوسیما درباره پرونده‌های قاچاق سوخت در خراسان جنوبی افزود: جاده‌های مواصلاتی استان خراسان جنوبی، متأسفانه در بسیاری از موارد به قتلگاه مردم بی‌گناه تبدیل شده‌اند؛ مسئله‌ای که ریشه آن صرفاً در داخل استان نیست.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی گفت: خودرو‌های شوتی و بیمه‌نشده که با هدف قاچاق سوخت و تحصیل مال نامشروع در این جاده‌ها تردد می‌کنند، سرمایه‌های مردم را به خطر انداخته‌اند که دود این پدیده به چشم خراسان جنوبی می‌رود، اما ریشه آن در استان‌های دیگر است.

عبداللهی افزود: نمی‌توان همه بار تأمین امنیت و مقابله با قاچاق سوخت را صرفاً بر دوش خراسان جنوبی گذاشت چرا که استان‌هایی مانند خراسان رضوی و سمنان از منشأ‌های اصلی تأمین سوخت قاچاق هستند.

وی گفت: در خراسان جنوبی سهمیه‌بندی سوخت به‌طور جدی اجرا می‌شود؛ به‌گونه‌ای که یک شهروند با کارت شخصی خود، بیش از ۶۰ لیتر سوخت دریافت نمی‌کند، اما در برخی استان‌ها چنین محدودیتی وجود ندارد؛ فرد می‌تواند خودروی خود را از فردوس تا بجستان براند و هر میزان سوخت ذخیره کند، بدون آنکه با همان سخت‌گیری مواجه شود.

رئیس کل دادگستری استان خراسان جنوبی افزود: از سوی دیگر، در استان سیستان و بلوچستان طرح رزاق برای تأمین معیشت مردم مناطق مرزی اجرا می‌شود. اما این تناقض آشکار است که کاری که در سیستان و بلوچستان قانونی تلقی می‌شود، در خراسان جنوبی جرم محسوب شود.

عبداللهی گفت: نمی‌شود با یک بام و دو هوا حکمرانی کرد؛ اگر معیار واحدی وجود دارد، باید در همه استان‌ها به‌صورت عادلانه اجرا شود.

وی افزود: درآمد پایین در خراسان جنوبی، ناخواسته جاذبه‌ای برای گرایش برخی افراد به مشاغل کاذب مانند قاچاق سوخت یا حتی مواد مخدر ایجاد می‌کند.

با این حال، این مسئله هرگز موجب تساهل دستگاه قضائی و ضابطان استان نشده و مبارزه با قاچاق سوخت در خراسان جنوبی جدی، مستمر و بی‌ملاحظه انجام شده و مصادیق آن کاملاً روشن است.

رئیس کل دادگستری استان خراسان جنوبی افزود: در یکی از بازدید‌ها مشاهده شد که سوخت از پایین مخازن به‌صورت غیرقانونی تخلیه می‌شود؛ نه در یک نقطه، بلکه در چندین محل.

عبداللهی گفت: بلافاصله ورود کردیم، مخازن ناایمن جمع‌آوری شد، جانمایی اصلاح شد و زیرساخت‌ها ایمن‌سازی گردید.

وی افزود: دیگر کسی نمی‌تواند با یک یا دو گالن سوخت سوءاستفاده کند؛ اما وقتی صحبت از هزار لیتر و بیشتر است، قطعاً با آن برخورد قاطع می‌شود.

رئیس کل دادگستری استان خراسان جنوبی گفت: استان خراسان جنوبی نقش تأمین‌کننده سوخت ندارد، اما برخی افراد، سوخت یارانه‌ای را از استان‌های دیگر تهیه کرده و با تانکر‌های بزرگ، از جاده‌های ترانزیتی استان عبور داده و به سمت مرز ماهیرود هدایت می‌کنند.

عبداللهی افزود: پلیس اقتصادی استان موفق شده محموله‌های ۳۰ هزار لیتری سوخت قاچاق را کشف و توقیف کند؛ اعدادی که به‌هیچ‌وجه کوچک نیست.

وی گفت: شخصاً در ایست بازرسی سحرآباد حضور داشتم؛ بدون اطلاع قبلی، دستور بازرسی یک خودرو صادر شد و هزار لیتر بنزین از صندوق عقب آن کشف شد؛ بنزینی که در بطری‌های آب معدنی نگهداری می‌شد، با چهار سرنشین در خودرو.

این یعنی قاچاق سوخت، فقط یک تخلف اقتصادی نیست؛ یک تهدید جدی علیه جان مردم است.

رئیس کل دادگستری استان خراسان جنوبی افزود: این پدیده، هم سرمایه‌های ملی را نابود می‌کند و هم مخاطرات شدید ایمنی و سلامت عمومی به همراه دارد.

عبداللهی گفت: پرونده‌های قاچاق سوخت در دستگاه قضائی استان با شدت و قاطعیت رسیدگی شده است.

وی افزود: ۷۰۰ دستگاه خودروی شوتی قاچاق سوخت در استان توقیف شده؛ خودرو‌هایی که امروز به‌درستی می‌توان از آنها به‌عنوان گورستان خودرو‌های شوتی یاد کرد.

رئیس کل دادگستری استان خراسان جنوبی گفت: بر اساس مقررات، این خودرو‌ها حداقل ۶ ماه توقیف می‌مانند و ما از همین ظرفیت‌های قانونی، حداکثر استفاده را برای مقابله با قاچاق سوخت کرده‌ایم و در این مسیر، هیچ‌گونه مماشاتی وجود ندارد و عقب‌نشینی را جایز نمی‌دانیم.