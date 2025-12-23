مدیرعامل شرکت برق استان قزوین، اعلام کرد: در راستای کاهش کمبود برق و مدیریت مصرف، سه طرح کلیدی شامل راه‌اندازی نیروگاه سه مگاواتی خورشیدی، هوشمندسازی لوازم اندازه‌گیری و اجرای طرح ملی «سبا» در استان آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، اینانلو، مدیرعامل شرکت برق استان در مراسم افتتاح طرح ملی سبا با اشاره به آغاز فصل سوخت گاز و ضرورت کاهش کمبود برق در کشور، اعلام کرد: در حال حاضر ۱۴ مگاپروژه ملی در حوزه انرژی در دست اجراست که سه محور اصلی آن بر عهده شرکت برق قرار دارد.

اینانلو افزود: تولید برق با استفاده از پنل‌های خورشیدی در دستور کار قرار گرفته و دومین نیروگاه سه مگاواتی در استان راه‌اندازی شده که اقدامی مهم در سطح کشور محسوب می‌شود.

وی اضافه کرد: هوشمندسازی لوازم اندازه‌گیری نیز در حال اجراست؛ به‌گونه‌ای که به جای قطع برق منازل و واحد‌ها برای چند ساعت، محدودسازی مصرف مشترکان پرمصرف اعمال خواهد شد تا برق سایر مشترکان پایدار بماند.

مدیرعامل شرکت برق استان گفت: در بخش مدیریت مصرف نیز طرح ملی «سبا» با محوریت آموزش و فرهنگ‌سازی آغاز شده است. این طرح بر مصرف بهینه در ساعات اوج بار تأکید دارد و توصیه می‌کند برخی لوازم برقی مانند سماور و تجهیزات پخت‌وپز برقی در این ساعات استفاده نشوند یا زمان مصرف آنها جابه‌جا شود.

اینانلو افزود: اگر خانواده‌ای تنها ۱۰۰ کیلووات مصرف داشته باشد، هزینه برق آن حدود ۱۳ هزار تومان خواهد بود؛ اما در صورت مصرف ۵۰۰ کیلووات، هزینه برق چندین برابر افزایش یافته و به حدود ۲ میلیون تومان می‌رسد.

تأکید مدیران استان بر نقش بانوان در مدیریت مصرف انرژی

اصغری، مدیرکل آموزش و پرورش استان هم گفت: رفتار اقتصادی صحیح مستلزم درک درست از اقتصاد و مصرف بهینه منابع است.

وی افزود: آینده ساختنی است و همه اجزای جامعه باید نقش خود را برای تحقق اهداف روشن تشخیص دهند و هوشمندانه تلاش کنند.

به گفته او، بانوان در ادارات، مادران در خانواده و معلمان در مدارس نقش‌های متفاوت، اما اثرگذاری دارند که می‌تواند آینده‌ای بهتر را رقم بزند.

اصغری همچنین بر نقش آموزش و پرورش در تحقق مصرف بهینه انرژی و مشارکت بانوان در طرح سبا تأکید کرد.

بیدخام، مدیرکل امور بانوان استانداری هم اظهار داشت: زنان باید در زمینه مدیریت مصرف انرژی اطلاع‌رسانی شوند تا بتوانند بر فرزندان و همکاران خود تأثیرگذار باشند.

وی تأکید کرد: مدیریت مصرف به معنای کم‌مصرف کردن نیست، بلکه درست مصرف کردن است.

بیدخام افزود: امروز از شعار و تعارف گذشته‌ایم و ناترازی‌های انرژی آسیب‌زا شده‌اند؛ بنابراین باید در محیط کار و خانواده فرهنگ‌سازی کنیم تا مصرف به گونه‌ای باشد که به رفع ناترازی‌ها کمک کند.