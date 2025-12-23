به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، همزمان با برگزاری کنگره ۵۵۸۰ شهید استان البرز، نمایشگاهی از دستاورد‌های صنعت هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با تمرکز بر فعالیت‌های پژوهشکده کشاورزی هسته‌ای و کاربرد‌های فناوری لیزر در حوزه‌های پزشکی و صنعتی برپا شده است؛ نمایشگاهی که با هدف معرفی نقش فناوری‌های نوین در توسعه علمی، سلامت و تولید ملی، میزبان بازدیدکنندگان و علاقه‌مندان است.

در بخش مربوط به پژوهشکده کشاورزی هسته‌ای، دستاورد‌های علمی مبتنی بر استفاده صلح‌آمیز از فناوری هسته‌ای در ارتقای امنیت غذایی کشور معرفی می‌شود. این پژوهشکده با بهره‌گیری از روش‌هایی مانند پرتودهی و جهش‌زایی هدفمند، نقش مؤثری در اصلاح و به‌نژادی گیاهان، افزایش مقاومت محصولات کشاورزی در برابر آفات و تنش‌های محیطی، کاهش مصرف سموم شیمیایی و افزایش ماندگاری محصولات پس از برداشت ایفا کرده است؛ دستاورد‌هایی که در سال‌های اخیر به بهبود بهره‌وری و توسعه کشاورزی دانش‌بنیان در کشور منجر شده است.

در بخش دیگری از این نمایشگاه، کاربرد‌های فناوری لیزر و پرتو‌ها در حوزه‌های پزشکی و صنعتی معرفی می‌شود. در حوزه پزشکی، استفاده از فناوری‌های هسته‌ای و لیزری در تشخیص و درمان بیماری‌ها، به‌ویژه در تصویربرداری‌های دقیق، درمان سرطان و جراحی‌های کم‌تهاجمی، از جمله محور‌های ارائه‌شده است؛ حوزه‌ای که ایران در آن به خودکفایی قابل توجهی در تولید رادیودارو‌ها و تجهیزات مرتبط دست یافته است.

همچنین در بخش صنعتی، کاربرد لیزر در فرآیند‌های پیشرفته تولید، کنترل کیفیت، اندازه‌گیری‌های دقیق و ساخت قطعات صنعتی حساس، به‌عنوان نمونه‌ای از نقش فناوری‌های نوین در ارتقای توان صنعتی کشور، مورد توجه بازدیدکنندگان قرار گرفته است.

برپایی این نمایشگاه در کنگره ۵۵۸۰ شهید استان البرز، با هدف تبیین دستاورد‌های علمی کشور و نمایش پیوند میان ایثار، پیشرفت و خوداتکایی علمی انجام شده و فرصتی فراهم آورده است تا نقش صنعت هسته‌ای در بهبود کیفیت زندگی، توسعه پایدار و اقتدار علمی ایران اسلامی برای عموم مردم و نسل جوان تبیین شود.