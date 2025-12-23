به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گفت: با تلاش سربازان گمنام امام زمان (عج) استان محموله سوخت قاچاق به مقدار ۳۳ هزار و ۷۰۰ لیتر از نوع گازوئیل در یکی از شهرک‌های صنعتی یاسوج کشف و پس از تشکیل و پرونده برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی استان ارسال شد.

حمزه لقمانی افزود: در شعبه چهارم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی یاسوج پرونده قاچاق ۳۳ هزار و ۷۰۰ لیتر گازوئیل به ارزش ۱۱ میلیارد و ۵۰۸ میلیون ریال رسیدگی شد.

لقمانی اضافه کرد: شعبه پس از بررسی مستندات موجود در پرونده و با توجه به ارائه نشدن مدارک قانونی، نگهداری فرآورده خارج از ضوابط تعیینی دولت، اتهام انتسابی را محرز و متخلفان را به پرداخت ۳۴ میلیارد و ۵۲۴ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کردند.