معاونت صدای رسانه ملی در هفتهای که گذشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رویدادهای معاونت صدا در هفته گذشته
رادیو ایران: پوشش زنده اختتامیه سومین دوره جشنواره تولیدات رسانهای سما
رادیو جوان: قدردانی از استاد خسرو معتضد پژوهشگر و مورخ
رادیو فرهنگ: بررسی ساختار روایی رمان «من او» اثر رضا امیرخانی در برنامه «کتاب فرهنگ»
رادیو معارف: بررسی طرحها و لوایح مجلس شورای اسلامی در برنامه «بر مدار قانون»
رادیو اقتصاد: بررسی ابعاد طرح جوانی جمعیت در برنامه ثروت خاموش
رادیو پیام: برگزاری پویش «ایران پرتلاش» با شعار هر عکس، روایتگر افتخاری برای ایران است
رادیو ورزش: بررسی راهکارهای عملی آمادهسازی تیم ملی فوتبال در آستانه جام جهانی در برنامه «همیشه با ورزش»
رادیو گفتوگو: بررسی آیینهای شب یلدا در برنامه «به وقت یلدا»
رادیو صبا: برگزاری سیزدهمین سالگرد فعالیت با حضور معاون صدا، هنرمندان و پیشکسوتان رادیو
رادیو قرآن: پخش برنامه «هنگامه تلاوت» با موضوع تحلیل تلاوت توسط کارشناسان