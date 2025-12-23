به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رویدادهای معاونت صدا در هفته گذشته

رادیو ایران: پوشش زنده اختتامیه سومین دوره جشنواره تولیدات رسانه‌ای سما

رادیو جوان: قدردانی از استاد خسرو معتضد پژوهشگر و مورخ

رادیو فرهنگ: بررسی ساختار روایی رمان «من او» اثر رضا امیرخانی در برنامه «کتاب فرهنگ»

رادیو معارف: بررسی طرح‌ها و لوایح مجلس شورای اسلامی در برنامه «بر مدار قانون»

رادیو اقتصاد: بررسی ابعاد طرح جوانی جمعیت در برنامه ثروت خاموش

رادیو پیام: برگزاری پویش «ایران پرتلاش» با شعار هر عکس، روایت‌گر افتخاری برای ایران است

رادیو ورزش: بررسی راهکار‌های عملی آماده‌سازی تیم ملی فوتبال در آستانه جام جهانی در برنامه «همیشه با ورزش»

رادیو گفت‌و‌گو: بررسی آیین‌های شب یلدا در برنامه «به وقت یلدا»

رادیو صبا: برگزاری سیزدهمین سالگرد فعالیت با حضور معاون صدا، هنرمندان و پیشکسوتان رادیو

رادیو قرآن: پخش برنامه «هنگامه تلاوت» با موضوع تحلیل تلاوت توسط کارشناسان