پخش زنده
امروز: -
در سالهای اخیر دهها تظاهرات زنان و دختران در انگلیس در اعتراض به شرایط بحرانی امنیت برای آنان در این کشور شکل گرفت. نهادهای مدنی و برخی رسانهها با ارائه آمار و انتشار اسناد درباره تعمیق این بحران هشدار دادند و با فاجعه آمیز خواندن این شرایط، اقدام فوری دولت را خواستار شدند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ در پی فشار افکار عمومی و افزایش فزاینده شمار زنان و دختران قربانی اعمال منافی عفت در انگلیس، دولت این کشور با اذعان به شرایط بحرانی وعده پیگیری داده است.
جس فیلیپس معاون وزیر آموزش انگلیس در مجلس انگلیس خطاب به نمایندگان گفت: بیایید با واقعیتها شروع کنیم. سال گذشته از هر هشت زن یک نفر قربانی خشونت خانگی، تعقیب و آزار یا تجاوز جنسی بودند. هر روز دویست مورد تجاوز به زنان و دختران به پلیس گزارش میشود و بسیاری از آنها گزارش نمیشوند. پشت هر یک از این آمارها زنی یا دختری وجود دارد که زندگیاش نابود شده است. پشت هر جرم، مرتکبی وجود دارد که اغلب بدون مجازات میماند.
وی افزود: این دولت میگوید دیگر بس است. ما خشونت علیه زنان و دختران را بهعنوان بحران ملی که هست اعلام میکنیم. ما متعهد میشویم که این جنایات هولناک را ظرف یک دهه نصف کنیم.
به تازگی گروه مردم نهاد حمایت از گمشدگان در انگلیس اعلام کرد: سالانه بیش از چهل هزار زن و دختر در این کشور ناپدید میشوند. این افراد در معرض خطر بسیار بالایی از آسیب قرار دارند و تخمین زده میشود که ۲۷ هزار نفرشان قربانی تجاوز جنسی، آزار و اذیت یا استثمار باشند.
یک شهروند انگلیسی در این باره گفت: من فکر میکنم که این وضع سالهاست که در کشور ما حاکم است. یک بررسی مستقل و خارج از نفوذ پلیس باید انجام شود تا ضمن پالایش نیروهای پلیس، علت افزایش بی اعتمادی به پلیس مشخص شود.
بحران زمانی نمایانتر میشود که هنگامی که زنان و دختران قربانی به پلیس مراجعه میکنند هدف امیال غیر انسانی افسران پلیس قرار میگیرند.
بر اساس گزارشهای منتشر شده در انگلیس تاکنون صدها نیروی پلیس انگلیس به علت ارتکاب به جرایم جنسی و نیز قتل قربانیان تعلیق یا زندانی شدند که وین کوزنز افسر ارشد دیپلماتیک مامور در سفارت آمریکا که سارا اورارد را با بهانههای پلیسی در خیابان ربود و پس از تجاوز او را به قتل رساند یا دیوید کاریک افسر ارشد ارتش و پلیس انگلیس که به علت ارتکاب به ۷۱ فقره جرم از جمله تجاوز به ۱۲ زن و آزارجنسی یک کودک ۱۲ ساله به ۳۶ بار حبس ابد محکوم شد از جمله آنان است.
بر اساس تازهترین گزارش مرکز ملی آمار انگلیس سه میلیون و دویست هزار زن و دختر در یک سال منتهی به ماه مارس امسال قربانی تجاوز و جرایم و سوء استفاده جنسی یا تعقیب و مزاحمت شدند.