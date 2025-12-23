پخش زنده
فهرست ۲۳ نفره تیم فوتبال کمتر از ۲۳ سال ایران برای حضور در اردوی امارات و جام ملتهای آسیا اعلام شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، فهرست ۲۳ نفره تیم ملی امید ایران برای اردوی امارات و مسابقات جام ملتهای آسیا به شرح زیر اعلام شد:
دروازهبانها: محمد خلیفه (آلومینیوم اراک) امیر مهدی مقصودی (سپاهان اصفهان) پوریا رفیعی (سپاهان اصفهان)
مدافعین: دانیال ایری (ملوان انزلی) مهدی زارع (آخمت گروژنی روسیه) فرزین معاملهگری (شمس آذر قزوین) مسعود محبی (خیبر خرم آباد) بهرام گودرزی (آلومینیوم اراک) ارشیا وثوقیفرد (فجرشهید سپاسی) سید مهدی مهدوی (آلومینیوم اراک) عرفان جمشیدی (پیکان تهران)
هافبکها: پوریا لطیفیفر (گلگهر سیرجان) مهدی گودرزی (خیبر خرم آباد) عباس حبیبی (ملوان انزلی) مهدی جعفری (ملوان انزلی) امیرمحمد رزاقینیا (استقلال) امیررضا شیخیراد (نساجی مازندران)
وینگرها: محمد جواد حسین نژاد (آنژی ماخاچ قلعه روسیه) یادگار رستمی (فجر شهید سپاسی شیراز) محمد حسین صادقی (پرسپولیس تهران) حمیدرضا ضرونی (خیبر خرم آباد)
مهاجمان: رضا غندیپور (الوحده امارات) محمد عسگری (پیکان)
هفتمین دوره جام ملتهای آسیا در رده سنی زیر ۲۳ سال، از ۶ تا ۲۴ ژانویه ۲۰۲۶ (۱۶ دی تا ۴ بهمن ۱۴۰۴) در ۲ شهر جده و ریاض برگزار خواهد شد.
شاگردان امید روانخواه پس از برگزاری اردوی شش روزه خود را در امارات از ۷ تا ۱۳ دی در دبی آغاز کرده و پس از برگزاری یک بازی دوستانه مقابل تیم زیر ۲۳ سال چین در تاریخ ۱۱ دی، روز ۱۳ دی به عربستان سفر میکنند.
برنامه دیدارهای تیم ملی امید در گروه C جام ملتها به شرح زیر است:
۱۷ دی ۱۴۰۴
*امید ایران - امید کره جنوبی؛ استادیوم باشگاه الشباب؛ ساعت ۱۴:۳۰ به وقت محلی
۲۰ دی ۱۴۰۴
امید ایران - امید ازبکستان؛ استادیوم پرنس فیصل بن فهد؛ ساعت ۱۷ به وقت محلی
۲۳ دی ۱۴۰۴
* امید ایران - امید لبنان؛ استادیوم باشگاه الشباب؛ ساعت ۱۴:۳۰ به وقت محلی