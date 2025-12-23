به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، این پروژه آموزشی در زمینی به مساحت ۲ هزار و ۵۰۰ مترمربع که توسط شهرداری و شورای اسلامی شهر اقبالیه اهدا شده و با زیربنای هزار و ۸۰۰ مترمربع احداث خواهد شد.

این واحد آموزشی شامل ۱۲ کلاس درس استاندارد، نمازخانه، کتابخانه و فضا‌های اداری مورد نیاز خواهد بود. طراحی این مجموعه با رویکردی نوین و متناسب با نیاز‌های آموزشی روز انجام شده است.

این مدرسه با مشارکت ارزشمند خیّر نیک‌اندیش، حاج یدالله بیگدلی احداث میشود. این اقدام خداپسندانه، گامی مؤثر در مسیر عدالت آموزشی و فراهم‌سازی فرصت‌های برابر برای دانش‌آموزان منطقه به شمار می‌رود.